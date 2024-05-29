كيم: قادرون على ردع الجيش الأمريكي وإبادة القوات الجنوبية

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قدرة بلاده على ردع الولايات المتحدة عن التدخل عسكريا في شبه الجزيرة الكورية، وتدمير القوات الكورية الجنوبية إن تعرضت بلاده للاعتداء.

وأشار كيم خلال زيارته إلى أكاديمية علوم الدفاع أمس الثلاثاء، احتفالا بالذكرى الـ60 لتأسيسها، إلى القدرة الكافية أيضا على ردع الولايات المتحدة الامريكية عن التدخل في الصراع في حال حدوثه وأيضا تدمير القوات الهجومية الرئيسية والبنية التحتية وأنظمة القيادة التابعة لكوريا الجنوبية.

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ولفت إلى "الحالة الجدّية" بخصوص ضمان أمن دولة كوريا الشمالية وشدّد على التحديث "الجذري" لصناعة الدفاع في البلاد، وقدّم تحليلا وتقييما لمخاطر وتهور "الهستيريا الاستفزازية" العسكرية والسياسية للولايات المتحدة وحلفائها.

كما دعا كيم إلى رفع مستوى قوة القوات المسلحة للبلاد "دون تهاون وإلى الحد الأقصى"، مشيرا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على "أكبر قوة استراتيجية وغير مسبوقة على مستوى العالم" لصون كرامة وسيادة البلاد بشكل موثوق.

كما هنأ كيم جونغ أون الحضور من العلماء والفنيين والعمال ومديري الأكاديمية، الذين ساهموا في "التعزيز الشامل لقوة وكرامة" كوريا الديمقراطية الشعبية وأصبحوا "أساسا موثوقا" للقدرة القتالية للجيش الكوري الشمالي.

المصدر: نوفوستي + يونهاب