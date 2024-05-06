كونوا "شفرات حادة تجتث بحزم"!.. زعيم كوريا الشمالية يخاطب مسؤولي أجهزته الأمنية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رؤساء شرطة الأحياء إلى "الدفاع بقوة" عن وحدة البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر الوطني لرؤساء فروع مراكز الأمن العام أمس الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ونقلت الوكالة في نشرة باللغة الإنجليزية عن كيم قوله "عندما تصبح جميع مراكز الأمن العام الفرعية في البلاد حصنا يدافع بقوة عن الوحدة ذات التوجه الواحد فإن قضيتنا المتمثلة في بناء مجتمع مثالي للشعب ستتقدم بشكل أكثر ديناميكية".

ودعاهم أيضا إلى التمسك بالمبادئ الثورية والطبقية وأن يصبحوا "شفرات حادة تجتث بحزم جميع العناصر التي تتعدى على الدولة الاشتراكية".

وجاءت جلسة التصوير بعد اجتماع للمسؤولين الأمنيين عقد للمرة الأولى منذ 12 عاما في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو في بيونغ يانغ.

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وتعتبر مراكز الأمن العام التابعة لكوريا الشمالية من المنظمات ذات المستوى الأدنى التابعة لوزارة الأمن العام وهي مكلفة بالحفاظ على السلامة العامة وحماية حياة الناس، بينما تشير تقارير إلى أنها تقوم بمراقبة الأنشطة المناهضة للنظام.

واعتمدت كوريا الشمالية قوانين تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون صدر عام 2020 "لرفض الأيديولوجية والثقافة الرجعية"، وآخر تم اعتماده عام 2023 لحماية لهجة وثقافة بيونغ يانغ.

وينص قانون مناهضة الأيديولوجية الرجعية على معاقبة الأشخاص الذين يجلبون ويوزعون الثقافة والمعلومات الخارجية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. يذكر أن العقوبة تكون أشد على أولئك الذين يشاهدون وينشرون الأعمال الدرامية والأفلام والموسيقى الكورية الجنوبية.

المصدر: "يونهاب"