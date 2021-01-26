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صحيفة يابانية تتحدث عن قانون "ثقافي" جديد في كوريا الشمالية

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صحيفة يابانية تتحدث عن قانون
Reuters
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ذكرت صحيفة يابانية أن سلطالت كوريا الشمالية جرّمت استخدام لغة المحادثة (اللهجة) الكورية الجنوبية وقراءة الكتب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المنتجة في كوريا الجنوبية.

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ووفق معلومات صحيفة "Rimjingang" فكل من يُضبط وهو يشاهد الأفلام والمنتجات الثقافية الكورية الجنوبية سيتعرض لعقوبة السجن 15 عاما، فيما سيواجه حكما بالإعدام الذين يوزعون ويبيعون مثل هذا المحتوى.

وأشير أيضا إلى أن كل من يطبع نصا مؤلفا في كوريا الجنوبية تتهدده عقوبة العمل الاجتماعي لمدة عامين.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت أقرت في 4 ديسمبر 2020 قانونا "للقضاء على الأفكار والثقافة الرجعية"، وبهذه الطريقة تسعى القيادة الكورية الشمالية للتعامل مع تدفق المنتجات الثقافية من الدولة المجاورة.

وكان زعيم البلاد، كيم جونغ أون، نهاية عام 2020، تمنى الطمأنينة لشعبه بمناسبة العام الجديد، مشددا على أنه سيناضل في العام المقبل من أجل اقتراب حقبة جديدة تتحقق فيها "المثل العليا والتطلعات" لشعب البلاد

المصدر: iz.ru

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