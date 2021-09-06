سقوط بنجشير.. ما مصير حكومة طالبان بعد الحرب؟

قالت حركة طالبان إن الحرب في أفغانستان انتهت، وأنها سيطرت بشكل كامل على إقليم بنجشير.. بينما نفت جبهة المقاومة الوطنية صحة الخبر

وأعلنت عزمها على مواصلة القتال داعية الأفغان الى المواجهة والتمرد ضد الحركة.



المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال إن بلاده ستكون صديقة للمجتمع الدولي ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد دولة أخرى، وقال إن الحكومة الأفغانية ستعلن قريبا ولم يبق أمام إعلانها سوى بعض الإجراءات التقنية، وطالب القوات الأفغانية السابقة بالاندماج في النظام الجديد ، مؤكدا إرسال دعوات رسمية إلى مسؤولي بعض الدول لحضور مراسم إعلان الحكومة بينما قال وزير الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لدعم الحكومة الجديدة اذا كانت حكومة شاملة لكل العرقيات الافغانية.

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