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حرب الناقلات.. رسائل طهران لواشنطن عبر أثينا

أخبار العالم

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رغم اعلان طهران أن احتجاز الناقلتين اليونانيتين جاء بسبب انتهاكات تم ارتكابها في مياه الخليج، إلا أن توقيت الخطوة حمل الكثير من الدلالات

فهي تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان اليونان عزمها تسليم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها..
الخارجية اليونانية ردت باتهام إيران بممارسة "القرصنة" ودعت للإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما، كما دخلت واشنطن على الخط بإعلان الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط التحقيق في الحادث

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