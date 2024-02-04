تصعيد أمريكي في الشرق الأوسط.. تجنب المواجهة مع إيران

على وقع أصوات الطائرات والصواريخ في اليمن والعراق وسوريا، يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة في جولة تضعها واشنطن تحت شعار خفض التصعيد

وعدم توسيع دائرة الصراع والبحث عن حلول لأزمات المنطقة.. فهل يبحث البيت الأبيض عن حلول بين الجثث وتحت أنقاض ما تخلفه صواريخها من دمار وويلات، أم أن إدارة بايدن تحاول تكريس وتثبيت نفوذها بقوة النار في منطقة الشرق الأوسط؟

تداعيات الضربات الأمريكية بالتزامن مع جولة بلينكن في المنطقة هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها الكاتب السياسي وجدي العريضي..

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