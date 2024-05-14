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إيران تخطط لإرسال أول رائد فضاء خلال السنوات الـ 5 القادمة

الفضاء

إيران تخطط لإرسال أول رائد فضاء خلال السنوات الـ 5 القادمة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية أن إيران سترسل أول رائد لها إلى الفضاء خلال السنوات الـ 5 القادمة.

وحول الموضوع قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه:" تم إحياء علم الأحياء الفضائية في إيران العام الماضي، وتم إطلاق وتشغيل كبسولة بيولوجية إلى الفضاء، كانت كتلتها 500 كلغ".

وأضاف:"لقد وقعنا عقدا لإنتاج الكبسولة البيولوجية التي تبلغ كتلتها 1500 كلغ، والتي من خلال إطلاقها سيكون من الممكن إرسال إنسان إلى الفضاء.. وعلى هذا الأساس، سنرسل أول رائد إيراني إلى الفضاء خلال الأعوام الخمسة القادمة إن شاء الله".

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وعن البرامج المستقبلية لإطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية تحدث سالاريه:" من المعالم البارزة لبرنامج الفضاء الإيراني هي إطلاق أقمار صناعية من قبل القطاع الخاص.. في العام المقبل سنطلق ما بين 5 إلى 7 أقمار صناعية جديدة".

وكانت وكالة "تنسيم" الإيرانية قد أفادت في 6 ديسمبر العام الماضي بأن إيران نجحت بإطلاق كبسولة فضائية بيولوجية إلى خارج الغلاف الجوي للأرض، واستخدمت في إطلاقها صاروخ "سلمان" المحلي الصنع.

المصدر: مهر للأنباء

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