إيران.. نجاح إطلاق كبسولة بيولوجية جديدة بصاروخ "سلمان"

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم 6 ديسمبر، بأن إيران نجحت في إطلاق كبسولة بيولوجية جديدة إلى خارج الغلاف الجوي للأرض ، أي إلى ارتفاع 130 كيلومترا.

وحسب الوكالة فإن الكبسولة تزن 130 كيلوغرام، وتم إطلاقها بواسطة صاروخ "سلمان" المحلي الصنع، وتم تطويرها تماشيا مع تحقيق خارطة الطريق الخاصة بإرسال الإنسان إلى الفضاء. وتم تحقيق المشروع المذكور من قبل مؤسسة الصناعة الجو- فضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

يذكر أن الكبسولة البيولوجية عبارة عن شحنة علمية وبحثية وتكنولوجية تتماشى مع تحقيق خارطة الطريق الخاصة بالرحلات الفضائية المأهولة.

ومع الإطلاق الناجح لهذه الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام تم اختبار جاهزية التقنيات المختلفة في إطار برنامج إرسال الإنسان إلى الفضاء بما في ذلك تكنولوجيات الإطلاق وإعادة الجهاز الفضائي إلى الأرض وتطوير أنظمة التحكم في السرعة والديناميكا الهوائية للكبسولة والمظلة والأنظمة المتعلقة بمراقبة الظروف البيولوجية.

ويعد الصاروخ الحامل "سلمان"، نموذجا أول من أسرة الصواريخ القادرة على إطلاق كبسولات بيولوجية تزن نصف طن، وإنه يتمتع بالعديد من الميزات المتقدمة في الدفع والديناميكا الهوائية والتحكم.

المصدر: تاس