حوار بين خامنئي ومسؤول حوثي بمعرض الكتاب في طهران يثير تفاعلا كبيرا.. (فيديو)

نشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي مقطع فيديو لحديث بينه وبين نائب وزير الثقافة التابع لحكومة حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد حيدرة، ما أثار تفاعلا كبيرا.

ونشر حساب خامنئي الرسمي على منصة "إكس" المقطع، معلقا عليه بالقول: "اليوم (الاثنين)، حوار بين نائب وزير الثقافة اليمني الأستاذ محمد حيدرة والإمام الخامنئي في المعرض الدولي الخامس والثلاثين للكتاب في طهران".

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن اليمن حلّ هذا العام كضيف شرف خاص على المعرض".

وفي المقطع يقول حيدرة: "السلام عليكم قايدنا (قائدنا)... كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير ننقل لكم تحيات السيد عبد الملك (قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي) من اليمن... يُحبكم ويُسلم عليكم كثيرا كثيرا كثيرا"، ليرد خامنئي: "وعليه السلام كثيرا وكثيرا وكثيرا".

وأكمل حيدرة: "وسعدنا بأن تشرفنا برؤية وجهكم الكريم نسأل الله أن يحفظكم ويطيل بعمركم وأن يحرسكم للإسلام... أنتم تدعمون كل العالم الإسلامي... اليمن يكن لكم المحبة كثيرا... الشعب اليمني يحبكم كثيرا ويدعو لكم".

في حين أجاب المرشد الإيراني: "ونحن أيضا نحب الشعب اليمني الباسل... الحمد لله"، بينما رد حيدرة: "لا تحرمونا من دعائكم..ادعوا لنا".

الله الله ..

انتم في قلوب الشعب اليمني سماحة الإمام السيد علي خامنئي — عبدالقدوس بن مفضل 🇾🇪🇵🇸 (@godosahmed) May 13, 2024

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله الله .. أنتم في قلوب الشعب اليمني سماحة الإمام السيد علي خامنئي"، وأضاف آخر: "سلام على من يحبه اليمنيين..سماحة الإمام الخامنئي وهو يبارك جناح اليمن بزيارته الكريمة في معرض الكتاب بطهران".

وكتب أحدهم معلقا: "حفظك الله يا ناصر المسلمين".

المصدر: RT