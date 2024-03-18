بوتين يحذر.. مغامرات الناتو ستفضي لحرب عالمية ثالثة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستبعد نشوبَ صراعٍ بين موسكو ودول حلف شمال الأطلسي مشيرًا إلى أن صراعًا مماثلًا ستتبعه حرب عالمية ثالثة، وأنه لا يوجد أحد يرغب في ذلك.

وفيما يشدد بوتين على أنه لا يستبعد إنشاء منطقة عازلة في الأراضي التي يسيطرُ عليها نظام كييف لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية التي تشنها القوات الأوكرانية، يشير في الوقت نفسه إلى أن موسكو مستعدة لمفاوضات سلام مع الأخذ في الاعتبار المصالح الروسية العليا، وفي حال جاهزية الطرف الآخر لبناء علاقات حسن الجوار، وليس لاستغلال الهدنة لإعادة التسلح.

فما العوامل التي قد تعجل بصدام عسكري بين روسيا وحلف الناتو؟ وما استعداد نظام كييف والغرب للعودة إلى طاولة المفاوضات بناء على الوقائع الجديدة على الأرض؟

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