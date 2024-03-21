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لماذا روسيا؟

الفصل الرابع والخمسون - صافي

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صافي يحكي قصة قدومه من دمشق، وكيف تعلق بروسيا وثقافتها فقرر الاستقرار فيها.

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