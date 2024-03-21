الفصل الرابع والخمسون - صافي

تاريخ النشر:21.03.2024 | 16:42 GMT |
صافي يحكي قصة قدومه من دمشق، وكيف تعلق بروسيا وثقافتها فقرر الاستقرار فيها.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين تقترب من الاتفاق، وأن "الفجوات تضيق، والاتفاق أصبح ممكنا جدا".
أعلنت الفصائل الفلسطينية في جنين إعدام عميل لإسرائيل في الضفة الغربية، معتبرة أنه "أخطر العملاء".
طالب محامو رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بتعويض قدره 100 ألف يورو، وذلك بعد تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت.
حظرت وزارة الزراعة المصرية اليوم الخميس زراعة القطن الأمريكي (الأبلاند) في البلاد ضمن قرار صادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مرزوق القصير، لتحديد مناطق زراعة القطن موسم 2024.
أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الخميس عن وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود.
كشف موقع "kikar" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في التاريخ اليهودي، أن الحملة الفرنسية على مصر في القرن السابع عشر الميلادي بقيادة نابليون بونابرت ضمت حوالي 12 ألف يهودي.
دعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اليوم الأربعاء، البيت الأبيض لاتخاذ خطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية، في موقف متشدد جديد تجاه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، أن المملكة العربية السعودية تعتزم إنشاء صندوق ضخم بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أظهر مقطع فيديو قيام والدة عميل لإسرائيل، بإمساكها له أمام جمع من الأشخاص في مستشفى بالضفة الغربية وإعلانها البراءة منه، وذلك خلال لحظة القبض عليه من قبل فصائل فلسطينية.
أفاد مسؤول مصري بأن الإقبال على برنامج شراء عقار مقابل الحصول على الجنسية تزايد، مما دفع المطورين إلى الترويج للتصدير العقاري لزيادة حجم المبيعات.
انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وضباط في الجيش يتناولون الإفطار على مائدة بدوي من النقب 4 من عائلته أخذوا رهائن في 7 أكتوبر.
وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لضبط فصائل فلسطينية عميلا لإسرائيل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، قبل إعدامه من قبل شقيقه.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري بحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لناقلة جند إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى لقطاع غزة.
بعد مرور يومين على استقلال تونس في 20 مارس عام 1956، أعلن الزعيم الحبيب بورقيبة قائلا: "بعد نهاية الفترة الانتقالية، يجب إجلاء جميع القوات الفرنسية من تونس، بما في ذلك بنزرت".
ناقش برنامج حواري على تلفزيون "LCI" الفرنسي خريطة مواقع نشر وحدات الجيش النظامي في أوكرانيا.
اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية الصور الجديدة المنشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمارس رياضة الملاكمة بأنها محاولة منه لتقليد الصورة القوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء في مختلف الأعمار من نقص التغذية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر وتدهور حالته.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.
قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إن الجيش سيدخل رفح حتى لو أدار العالم ظهره لإسرائيل أو خلق ذلك شقاقا عميقا في العلاقات مع الولايات المتحدة.
أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا من 3 أدوية مهربة لا تخص السوق المصري، مشددة على المواطنين عدم الشراء إلا من الصيدليات المرخصة.
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، التي عقدت يوم الثلاثاء في جدة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية السعودية والمصرية.
يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة اليوم الخميس مع وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية لبحث عملية السلام ووقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة، بما فيها صواريخ "كينجال"، مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية، كما حررت بلدة جديدة في دونيتسك.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الدوائر القانونية في وزارة الدفاع الإسرائيلية وقيادة الجيش، تستعد لمواجهة الملاحقات القانونية الدولية لضباط وجنود بسبب الحرب على قطاع غزة.
كشف تقرير لصحيفة "غلوباس" الإسرائيلية عن الدول التي لديها أكبر عدد من المركبات المدرعة والدبابات في العالم، موضحة أن مصر تمتلك عددا ضخما وغير مسبوق يفوق أضعاف ما تمتلكه إسرائيل.
أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها قبضت على مواطن يُصنّع أحد أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته.
توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن تلقى القوات الفرنسية مصير قوات كييف في أوكرانيا، وأن تتحول إلى أهداف أولوية في حرب مجيدة جديدة للجيش الروسي ضد فرنسا.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس، استهدافها لمحطة توليد الكهرباء في تل أبيب بواسطة الطيران المسيّر.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن انفجارات هزت مقاطعة خاركوف، فيما تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في عدد من المناطق الأخرى.
وافق القضاء الإسباني الأربعاء على الإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش بكفالة قدرها مليون يورو رغم أنه لم يقض سوى ربع مدة عقوبته البالغة 4,5 سنوات بتهمة الاغتصاب.
قررت إسرائيل في عام 1968 القضاء على المقاومة الفلسطينية التي انتقل مقاتلوها إلى الأردن بعد نكسة عام 1967. حشدوا لعملية سميت "الجحيم"، قوة كبيرة معززة بالمدرعات والمظليين والطيران.
نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
تحدث سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف، بشكل مهين وبكلمات فاحشة عن الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي.
ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن المنتخب المصري الأولمبي قد ينسحب من قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بسبب احتمالية وقوعه في مجموعة واحدة مع منتخب إسرائيل.
أعلنت السلطات السويدية اليوم الثلاثاء، اعتقال وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، ويشتبه في حصوله على مزايا بشكل غير قانوني في السويد.
شهدت أسعار السكر في مصر ارتفاعا كبير في الأسواق، فضلا عن عدم توافره في معارض "أهلا رمضان" والأسواق بالمحافظات.
سحبت يوم الأربعاء قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وافق البرلمان الروماني بأغلبية 241 صوتا مقابل 3 أصوات، على مشروع قانون ستحتفل بموجبه البلاد كل عام، في 14 مايو، بـ"اليوم الوطني للصداقة والتضامن" مع إسرائيل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كتيبة مشاة روسية بقيادة المقدم فاديم باسارابيتس دمرت ما يصل إلى 10 مركبات مدرعة وحوالي 80 فردا عسكريا من القوات الأوكرانية أثناء تحرير إحدى البلدات.
قال المفوض السياسي العام والناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية، طلال دويكات، إن مجموعة من الخارجين على القانون "لها غايات مشبوهة" أطقلت النار على مقرات الأمن الفلسطيني.
مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقب انتهاء كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية.
وجه القضاء الأمريكي التهم إلى 6 طلاب في مدرسة متوسطة بولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد حادثة تنمر عنصري عبر الإنترنت، حيث قاموا بتنظيم "مزاد وهمي للعبيد".
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، في مقابلة مع قناة Duran على يوتيوب، إن تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول التخلي عن استراتيجية الدفاع النشطة يدل على اختراق وشيك للجيش الروسي.
بعد عشرة أيام قضاها في غيبوبة إثر تعرضه لإغماء مفاجئ على أرض الملعب، استعاد أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، وعيه أخيرا واستجاب لجهود الأطباء وفقا لطبيب نادي فيوتشر أحمد عيد.
أصدر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بيانا يوم الأربعاء، بشأن الحالة الصحية للظهير الأيمن للفريق، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو.
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما للوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مؤكدا أن القوات تحقق نتائج جيدة، ولكن الهدف هو كبار المسؤولين الفلسطينيين بغزة.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من تداعيات خفض سقف السعر المفروض من قبل الغرب على برميل النفط الروسي إلى 30 دولارا، على أسواق النفط وعلى الولايات المتحدة نفسها.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات الجيش الإٍسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
قال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك إن الغرب يحاول "الجلوس على كرسيين في آن واحد" سعيا منه للحفاظ على أسواقه عبر الاستفادة من جميع الأطراف في الأزمة الأوكرانية.
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الأربعاء، أن مانشستر سيتي وتشيلسي يواجهان تهديدا بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأشهر المقبلة.
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمناقشة التطورات الاقتصادية.
من العراق واليمن ولبنان، تزداد شراسة الضربات التي تستهدف إسرائيل ردًا على حرب الأخيرة المستمرة على قطاع غزة..
قرر البنك المركزي التركي، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا، خلافا لتوقعات بتثبيت المؤشر عند مستوى 45%.
يطور فريق من العلماء في نيويورك "حقنة مضادة لانقطاع الطمث" قد تخلّص النساء من تجربة صعبة تؤرق حياتهن.
انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، ففي البنك الأهلي المصري سجل 46.99 للشراء، 47.09 جنيه للبيع، و بنك مصر 46.98 جنيه للشراء.
انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قرار المحكمة الإسبانية بالإفراج المؤقت عن النجم الدولي السابق داني ألفيش مقابل كفالة بعد إدانته بتهمة الاغتصاب.
نفى متحدث الخارجية الصينية لين جيان معرفة بلاده بتلفظ سكرتير الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف بشكل بذيء لاسم المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير فتحة نفق في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.
كشف الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن إسماعيل شيرين آخر وزير حربية في الملكية المصرية، شارك في استرداد مثلث طابا من إسرائيل.
نفذت طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لخطوط "دلتا إيرلاينز" هبوطا اضطراريا اليوم الأربعاء، بعد أن اشتعلت النيران في أحد المحركات فور إقلاعها من جزيرة أروبا متجهة إلى أتلانتا.
اعتبر الحاخام تسفي فريدمان زعيم التيار "الحريدي" أن "الموت على أيدي العرب خير من التجنيد في الجيش الإسرائيلي".
شهدت الأسواق المالية العالمية ارتفاعا يوم الأربعاء بعد صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.
بلغ عدد حالات سحب الجنسية في الكويت منذ 4 مارس الجاري وحتى الآن أكثر من 211 حالة، وكشف مصدر عن مجموعة ملفات تزوير وازدواجية على طاولة اللجنة العليا للجنسية حاليا تخضع للتدقيق.
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مشاهد من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس في لواء شمال غزة خلال شهر رمضان.
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%.
أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عدم الطلب من دول أوروبية إرسال قوات لأوكرانيا وأن لدى بلاده ما يكفي من الجنود، وأن ما من دولة أوروبية موافقة على إرسال جنودها إلى ساحة القتال.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة المشاركة في ضبط الأسواق من خلال طرح السلع.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لدبابة "أبرامز" أمريكية لقوات كييف دمرها الجيش الروسي في بلدة بيرداتشي على محور مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك بداية الشهر.
يقاتل مرتزقة أجانب من بريطانيا واليابان وإسرائيل، وكذلك أرمن وأذربيجانيون في صفوف "الفيلق الوطني الجورجي"، إلى جانب نظام كييف ضد الجيش الروسي.
شهدت جلسة مجلس النواب المصري هجوما حادا من رئيس المجلس وعدد من الأعضاء، على الحكومة بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
أفاد موقع "واينت" العبري، بأن الرجل الذي قتل برصاص القوات الإسرائيلية اليوم قرب غوش عتصيون، بزعم حمله سكينا، هو فلسطيني يدعى سامح زيتون 63 عاما اعتنق اليهودية.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حركة "حماس" لم تقدم حتى الآن ردا على الاقتراح الإسرائيلي في المفاوضات الجارية بقطر، وإسرائيل تنتظر رد الحركة بتوتر، رغم تصريحات أسامة حمدان.
أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الخميس، بأن عناصر من "حزب الله"، ينفذون انتشارا أمنيا "غير مسبوق" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي تعد معقلا للحزب.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وسلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إحالة عدد من الضباط إلى دائرة "الإمرة" بوزارة الدفاع، حيث كشف عن تورطهم بـ"الابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية.
ناشد جمال الدرة، والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، السلطات المصرية بتسهيل دخوله إلى الأراضي المصرية بسبب "الأوضاع بالغة القسوة التي يعاني منها".
نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صورة لافتة له أمام مائدة احتفالا بعيد النوروز، فإلى ماذا ترمز هذه المائدة وما هي مكوناتها؟
أظهر أول مريض زرعت له شركة التكنولوجيا العصبية التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، شريحة "Neuralink" في دماغه مهاراته في لعب الشطرنج.
عينت شركة مايكروسوفت الاربعاء مصطفى سليمان ذا الأصول السورية البريطانية رئاسة قسم الذكاء الصناعي للمستهلكين.
تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، لصدمة جديدة في مسيرته التدريبية.
وصل رئيس اللجنة العسكرية لـ"الناتو" روب باور إلى كييف ليشارك في مؤتمر أمني محلي، وعبر في تصريحات صحفية عن امتنانه لفرصة القدوم شخصيا إلى أوكرانيا ولقاء قيادتها السياسية والعسكرية.
أثارت مجموعة صور نشرتها المصورة الخاصة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تظهر الأخير وهو يرتدي قفازات ملاكمة ويحاول استعراض عضلاته، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
أكد الرئيس فلاديمير بوتين قدرة روسيا على الرد بالمثل على العدو الذي يهاجم البنية التحتية المدنية، مشيرا إلى أن لدى روسيا خططها التي ستواصل السير عليها..
نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال اجتماع في الإليزيه إن سقوط أوكرانيا قد يحدث قريبا جدا.
هل أمر الرئيس فلاديمير بوتين ببدء تحرير أوكرانيا بالكامل؟ حول ذلك، كتب دميتري بلوتنيكوف، في "برافدا رو":
وصلت القضبة المعروفة إعلاميا في مصر بـ"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني يوم الأربعاء إلى نهايتها، بعد صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية ضد 85 منظمة.
حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن اقتراح مفوض السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حول استخدام عائدات أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا، سينسف أسس القانون الأوروبي والدولي.
علق ريك سانشيز، المحافظ الأمريكي الشهير ومقدم البرامج على قناة RT، على سيل من الاتهامات بالتلاعب والسلطوية التي وجهتها وسائل الإعلام الغربية إلى منظمي الانتخابات الرئاسية الروسية.
اعتبرت زعيمة كتلة "الوحدة الوطنية" بالبرلمان الفرنسي مارين لوبان أن النزاع في أوكرانيا لا يهدد مصالح فرنسا، واصفة تصريحات الرئيس ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها غير مبررة.
أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان اليوم الأربعاء، أن الوسطاء نقلوا موقف إسرائيل من المقترح الذي سلمته الحركة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الرد سلبي بشكل عام.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن العديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية توفوا نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن تدهور الأوضاع في السجون جراء اكتظاظها بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
أفادت وكالة أنباء تاس نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة لقاعدة مقاتلين مرتزقة أجانب في خاركوف.
ذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اتفق خلال مناقشات حول تمويل بعض الإدارات الحكومية مع البيت الأبيض، على حظر رفع أعلام المثليين فوق السفارات الأمريكية.
داهمت الشرطة، الأربعاء، مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمدريد إضافة إلى منازل 12 موظفا، في إطار تحقيق في مزاعم فساد مثلما أفاد بذلك مكتب المدعي العام الإسباني.
قالت الصحفية الفرنسية مورغان فيرث مالكا، إنه تم تحميل العقيد الأوكراني رومان تشيرفينسكي مسؤولية تنسيق تفجير خطي "السيل الشمالي"، من أجل طمس الحقيقة وإخفاء الجاني الفعلي.
تعثر منتخب سوريا بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ميانمار يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي والصحي المستدام للمواطنين.
أعلن البنك الوطني السويسري يوم الخميس أنه سيخفض سعر الفائدة الرئيسي، وهي خطوة مفاجئة تجعل سويسرا أول مركز مالي رئيسي يعلن عن خفض في الأشهر الأخيرة.
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