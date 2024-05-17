مديرة حديقة الحيوانات في موسكو تخاطب بوتين: "الباندا كاتيوشا ولدت نتيجة الحب" (فيديو)

ذكرت مديرة حديقة حيوانات موسكو سفيتلانا أكولوفا أن الباندا كاتيوشا، ولدت نتيجة الحب، وهي في أيد أمينة.

وخلال جولة أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض "إكسبو" بمدينة هاربن برفقة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، قدمت أكولوفا عرضا موجزا عن وضع الباندا الصغيرة كاتيوشا التي ولدت العام الماضي في حديقة حيوانات موسكو، وقالت:"كاتيوشا ولدت بسبب الحب، العام الماضي قمنا بجمع ذكر وأنثى الباندا اللذين أرسلتهما لنا الصين سابقا، وبعد أول علاقة بينهما ولدت لدينا الصغيرة كاتيوشا، عند ولادتها كان وزنها 150 غ فقط، واليوم تزن 26 كلغ، لذا فإنها بأيد أمينة".

وأشارت أكولوفا إلى أن اللون الوردي للباندا الصغيرة هو لون طبيعي، اكتسبته من والدتها التي تكّون لديها أنزيم معين نتيجة أكل الخيزران.

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وتعتبر الباندا أحد رموز الثقافة الصينية وتحتل مكانة خاصة لدى بكين، وقد أصبح إرسال الصين لهذه الحيوانات إلى بلدان مختلفة تقليدا ديبلوماسيا للتعبير عن الصداقة، ويطلق عليه "دبلوماسية الباندا"، وعام 2019 تم إرسال ذكر وأنثى باندا إلى حديقة حيوانات موسكو تكريما للذكرى السبعين للعلاقات الروسية الصينية، ونتيجة تزاوجهما ولدت في الحديقة العام الماضي الباندا "كاتيوشا".

المصدر: نوفوستي