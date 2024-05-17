 
مباشر

مديرة حديقة الحيوانات في موسكو تخاطب بوتين: "الباندا كاتيوشا ولدت نتيجة الحب" (فيديو)

متفرقات

مديرة حديقة الحيوانات في موسكو تخاطب بوتين:
Sputnik alixei maishev
الباندا "كاتيوشا" في حديقة الحيوانات في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xk1l

ذكرت مديرة حديقة حيوانات موسكو سفيتلانا أكولوفا أن الباندا كاتيوشا، ولدت نتيجة الحب، وهي في أيد أمينة.

وخلال جولة أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض "إكسبو" بمدينة هاربن برفقة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، قدمت أكولوفا عرضا موجزا عن وضع الباندا الصغيرة كاتيوشا التي ولدت العام الماضي في حديقة حيوانات موسكو، وقالت:"كاتيوشا ولدت بسبب الحب، العام الماضي قمنا بجمع ذكر وأنثى الباندا اللذين أرسلتهما لنا الصين سابقا، وبعد أول علاقة بينهما ولدت لدينا الصغيرة كاتيوشا، عند ولادتها كان وزنها 150 غ فقط، واليوم تزن 26 كلغ، لذا فإنها بأيد أمينة".

وأشارت أكولوفا إلى أن اللون الوردي للباندا الصغيرة هو لون طبيعي، اكتسبته من والدتها التي تكّون لديها أنزيم معين نتيجة أكل الخيزران.

إقرأ المزيد
حديقة الحيوان في موسكو تعرض مشاهد للباندا كاتيوشا وهي تطارد أحد الموظفين
حديقة الحيوان في موسكو تعرض مشاهد للباندا كاتيوشا وهي تطارد أحد الموظفين

وتعتبر الباندا أحد رموز الثقافة الصينية وتحتل مكانة خاصة لدى بكين، وقد أصبح إرسال الصين لهذه الحيوانات إلى بلدان مختلفة تقليدا ديبلوماسيا للتعبير عن الصداقة، ويطلق عليه "دبلوماسية الباندا"، وعام 2019 تم إرسال ذكر وأنثى باندا إلى حديقة حيوانات موسكو تكريما للذكرى السبعين للعلاقات الروسية الصينية، ونتيجة تزاوجهما ولدت في الحديقة العام الماضي الباندا "كاتيوشا".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين من الصين: لا خطط حاليا لتحرير خاركوف