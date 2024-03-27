حديقة الحيوان في موسكو تعرض مشاهد للباندا كاتيوشا وهي تطارد أحد الموظفين

عرضت حديقة الحيوان في موسكو يوم الأربعاء، مقطع فيديو للباندا كاتيوشا وهي تطارد أحد عمال النظافة.

ونشرت مديرة حديقة الحيوان بموسكو سفيتلانا أكولوفا لقطات من مقطع فيديو عبر قناتها على "تلغرام" للباندا كاتيوشا، وهي تركض خلف عامل التنظيف على هيكل خشبي.

وكتبت أكولوفا: "عملية التنظيف مع الباندا كاتيوشا ممتعة للغاية".

يذكر أن الباندا الصغيرة ولدت في أغسطس عام 2023 في موسكو لوالدين تم إحضارهما من الصين. وأطلق عليها اسم كاتيوشا، حيث تم اختيار الاسم بالتصويت.

كما أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في 7 مارس أن كاتيوشا دخلت حظيرة كبيرة، واعتبارا من 8 مارس يمكن رؤيتها مع والدتها في جناح الحيوانات الصينية.

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المصدر: نوفوستي