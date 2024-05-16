محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي

وافقت محكمة منطقة باسماني في موسكو اليوم الخميس على طلبات التحقيق بتمديد اعتقال المتهمين بمهاجمة قاعة كروكوس سيتي هول، الأربعة حتى يوم 22 أغسطس المقبل.

وذكر مراسل تاس، أن الحديث يدور عن تمديد اعتقال محمد صوبير فايزوف، وداليرجون ميرزويف، وسعيد كرم راشاباليزودا، وشمس الدين فريدوني.

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وجاء في قرار المحكمة: "الموافقة على طلب التحقيق بتمديد فترة الاحتجاز حتى 22 أغسطس فيما يتعلق بـ سعيد كرم راشاباليزودا". وفي وقت سابق من اليوم، تم تمديد اعتقال محمد صوبير فايزوف، ودالرجون ميرزويف، وشمس الدين فريدوني. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في طلبات التحقيق بتمديد اعتقال ستة متهمين آخرين في القضية.

ويتم النظر في الالتماسات في جلسة محكمة مغلقة أمام الجمهور بسبب سرية القضية.

في يوم 23 مارس الماضي، أعلنت السلطات الروسية مقتل وإصابة العشرات جراء قيام مجهولين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

وفي وقت لاحق، أعلن الأمن الروسي عن اعتقال العديد من الأشخاص بمن في ذلك المنفذون الأربعة للجريمة، وكذلك بعض المتعاونين معهم والذين قاموا بتقديم المساعدات لهم.

المصدر: تاس