الفصل الخمسون - كريستوفر

تاريخ النشر:15.02.2024 | 14:59 GMT |
كريستوفر يحكي قصة قدومه من كندا، وبداياته في عالم التدريس و الستاند أب في روسيا.
هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الدفاع الأسبق ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية "للماطلة في غزو مدينة رفح الفلسطينية حتى الآن خوفا من مصر".
ردت النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين على دعوة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للكونغرس على تمرير المساعدات لأوكرانيا، قائلة: "يمكنه تقبيل مؤخرتي".
قال موقع "النشرة" اللبناني، مساء الأربعاء أن حزب الله لم يصدر بيانا يتبنى فيه عملية استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في صفد علما أنه كان يصدر بيانا عقب أي عملية يقوم بها.
أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الشيء الوحيد الذي يمكن لروسيا الندم عليه هو عدم اتخاذها أي إجراءات حيال أوكرانيا قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة.
من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكبر معبد هندوسي بالشرق الأوسط، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الزيارة التي يجريها إلى المنطقة قبيل أسابيع من الانتخابات.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منح حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتمال اعتقال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في الولايات المتحدة بعد إجراء مقابلة معه، أمرا محزنا. ولكن الصحفي كان يعلم ما الذي يفعله.
علق المحلل السياسي المصري يسري عبيد على ظهور بعض الصور والفيديوهات في الإعلام العبري تتحدث عن حشد القوات المصرية وإرسال الدبابات والصواريخ قرب الحدود.
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقالا كشفت فيه حياة البذخ التي يعيشها يائير الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والبالغ من العمر 32 عاما.
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أنه سيعقد يوم الخميس إحاطة لقادة الكونغرس حول بعض "التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي"، لكنه امتنع عن الكشف عن معلومات إضافية.
استدعت الخارجية الروسية سفير أوزبكستان في موسكو بوتيرجون أسادوف بعد التصريحات المسيئة لرئيس جامعة الصحافة في طشقند شيرزود كودراخوجييف وطالبت أوزبكستان بتقييم رسمي لتصريحاته.
دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الثلاثاء، مقاتلي الحزب والأهالي إلى الاستغناء عن الهاتف الخلوي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء الأربعاء، مطالب حماس بالوهمية.
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل" المنعقد في موسكو، إن العلماء الروس يقتربون من إنتاج لقاحات فعالة للشفاء من مرض السرطان.
كشفت وسائل الإعلام المصرية سبب اختيار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مسجد وضريح الإمام الشافعي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن القبول بتطهير قطاع غزة من سكانه ونقدر موقف مصر حول هذا الأمر.
كشفت مواقع رياضية إسرائيلية عن غضب حاد بين صفوف لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد قرار السلطات بمنع سفرهم إلى مصر للمشاركة في بطولة دولية.
تحدث مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية اللواء طيار هشام الحلبي، عن انتشار صور وفيديوهات لحشود قوات مصرية قرب الحدود.
ذكر تقرير إسرائيلي أن غالبية عمليات التسلل عند الحدود اللبنانية نفذها نشطاء حركة "الجهاد الإسلامي" الذين يعملون في إطار قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
كشف استطلاع إسرائيلي للرأي أجري مؤخرا أن غالبية الجمهور في إسرائيل يرون ضرورة قيام إسرائيل بتوسيع العملية العسكرية إلى رفح الفلسطينية على حساب المواجهة مع مصر والولايات المتحدة.
انضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى وزراء الحكومة الغاضبين بعد تقارير عن خطة أمريكية للاعتراف بدولة فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة للسلام.
أعرب الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بعد تجوّله في موسكو عن دهشته بوفرة المنتجات ورخصها في روسيا وقال إن الأمريكي لو شاهد ما رآه لانتفض على قيادته، مؤكدا زيف ما يشيعه الساسة الغربيون.
تشير دراسات عديدة إلى أن خصوبة الرجال في جميع أنحاء العالم آخذة في الانخفاض، وتعد حركة الحيوانات المنوية أحد الأسباب الرئيسية لذلك.
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى لتجنب هجوم إسرائيل على رفح، محملا الجميع مسؤولية وضع أي عراقيل تعطل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وفق تعبيره.
أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان وطالت وادي السلوقي وبليدا وعيتا الشعب، من بين قرى أخرى.
في مثل هذا الوقت من عام 1258 مر العالم الإسلامي بواحدة من أشد المحن قسوة بسقوط بغداد تحت وطاة المغول بقيادة هولاكو خان، حفيد جنكيز خان. غرقت المدينة في الدم وانطفأ وميضها لقرون.
قال مراسل RT مساء الأربعاء إن "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أطلقت رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان ومستوطنات محاذية لقطاع غزة جنوبي إسرائيل.
أعلنت شركة الشحن العملاقة "ميرسك" يوم الأربعاء أنها لا تتوقع استئناف عبور سفنها البحر الأحمر في وقت قريب، حيث لا يزال الممر مهددا من قبل الحوثيين في اليمن.
قضت محكمة أمريكية بالسجن أكثر من 14 عاما على لاجئ عراقي خطط لاستقدام فرقة اغتيال تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي لقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.
بعد المقابلة التي أجراها معه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات لافتة أمس الأربعاء للصحفي الروسي بافل زاروبين، اخترنا أبرزها:
قال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في حديث لـ RT: إن "إسرائيل تعي جيدا قوة الجيش المصري، وإذا تطاولت وتجاوزت حدودها فإن المعركة ستكون في تل أبيب وليس في رفح".
علقت المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية وتحليل الخطاب الصهيوني رانيا فوزي، على دوافع المسؤولين الإسرائيليين من الهجوم على مصر بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته إلى مصر جاءت بعد إصرار مستمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتهدئة في الضفة.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وجود جو بايدن في منصب الرئاسة الأمريكية أفضل بالنسبة لروسيا، مقارنة بمنافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب.
قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رسميا، اليوم الأربعاء، تحويل شكوى نادي خيتافي ضد اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم فريق ريال مدريد، إلى لجنة المنافسة.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين".
قتل شخص وأصيب 22 آخرون بإطلاق للنار خارج محطة قطار شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية.
قال الرئيس فلاديمير بوتين إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصريحه بأن جده غادر روسيا إلى الولايات المتحدة سنة 1904 حيث عاش في كييف، أكد أن أوكرانيا لم تكن موجودة كدولة.
اصطحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة إلى مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة خلال زيارته لمصر.
اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، أن عضوية أوكرانيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي غير مرجحة في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أول معبد هندوسي تقليدي مبني بالحجارة في الشرق الأوسط بالقرب من أبوظبي اليوم الأربعاء.
حافظ منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم قطر 2022 على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس، عن شهر فبراير لعام 2024.
كشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، أنمار الحائلي، عن أسرار جديدة، بشأن الفشل في التعاقد مع بعض النجوم خلال الميركاتو الماضي.
فيما تسير البشرية بخطى سريعة في مختلف المجالات وترصد عيونها ومركباتها الفضائية الكواكب البعيدة، ظهر فجأة في عام 2007 أفراد من قبيلة بدائية لأول مرة بمنطقة بحوض الأمازون في بيرو.
تحدث المحلل المصري المختص بالشأن التركي هاني الجمل، عن أهمية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما.
دخلت الحرب في غزة يومها الـ131 على وقع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما شبح الكارثة الإنسانية يخيم على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.
دخلت الحرب في غزة يومها الـ132 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا تقدّر بحوالي 452.8 مليار يورو.
أثارت حالة تحكيمية الكثير من الجدل خلال مباراة فريق ريال مدريد ومضيفه نادي لايبزيغ الألماني (1-0) التي جمتعهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مشاركته كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي.
يعكس مستوى ضغط الدم حالة قوة ضخ القلب للدم عبر الشرايين. ويحدد من خلال رقمين - الضغط الانقباضي ( الأعلى)، والانبساطي (الأدنى).
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس "لن يرضخ للضغوط" في ما يخص التشريع حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ.
احتجت إسرائيل لدى الفاتيكان بعد أن وصف الرجل الثاني بعد البابا فرنسيس ما يحدث في غزة بأنه "مذبحة".
واشنطن تستعرض قوةً بحريةً، قوامها خمس مجموعات من حاملات الطائرات، هدفها النهائي روسيا. حول ذلك، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي":
كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر عن سر النتائج الإيجابية للفريق السعودي خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن الفريق سيعود إلى مساره قبل فترة التوقف.
أعلن عمدة كييف وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي الانفجارات سمع في لفوف ودنيبروبيتروفسك والقسم الذي لا يزال خاضعا لأوكرانيا من زابوروجيه.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على مضيفه الفيحاء (1-0) في "الديربي" السعودي الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن دونالد ترامب سيدفع بأوكرانيا نحو التفاوض مع روسيا في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة هذا العام.
يتعرض المسجد الأقصى لتهديدات خطيرة وبصورة منتظمة من قبل المتطرفين الإسرائيليين منذ عام 1967. هذه التهديدات تصاعدت منذرة بالخطر في عام 2022 بوصول 5 عجول حمراء من تكساس الأمريكية.
سلطت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي الضوء على صفقة غواصات متطورة للغاية تنوي مصر اقتناءها من إسبانيا.
منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الموساد من التوجه إلى القاهرة غدا الخميس للمشاركة في محادثات صفقة تبادل الأسرى.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، نجاح مصر في استقبال أول صورة من القمر التجريبي Nexsat-1 بالتعاون مع شركة BST الألمانية.
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إن سلطات السجون نقلت الأسير الفلسطيني والقيادي بفتح مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.
نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون فيديو من موسكو استعرض فيه بعض معالمها وشبكة مترو الأنفاق فيها، مؤكدا أنها أفضل من أي شبكة مترو في المدن الأمريكية.
أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي، ضم 15 دولة من الدول الداعمة لأوكرانيا.
أفسحت اليابان المجال لألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2023.
تحت هذا العنوان كتب الصحفي فلاديمير ديمتشينكو في "كومسومولسكايا برافدا" مقالا حول القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي وعائلته المقيمة في روسيا.
علقت قناة "فرانس-24" التلفزيونية على ظهور معلومات خلال بثها المباشر من أحد مذيعيها حول التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقد سعت بالفعل للقيام بذلك في مراحلها الأولى بالوسائل السلمية.
أظهرت بيانات رسمية دخول بريطانيا حالة الركود الاقتصادي حتى نهاية العام الماضي 2023، وانكماش إنتاجها أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيرا لتحركات قيل إنها لصواريخ مصرية، لكن مجهولة الاتجاه.
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن مؤخرا، كانت مجرد مجاملة.
أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى "حرب مع الغرب الجماعي".
طالبت نقابة الصحفيين في مصر بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام، وأكدت رفضها لتهديدات تل أبيب بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، معتبرة ذلك تهديدا لأمن مصر القومي.
كشف تحليل جديد أن الإقلاع عن تدخين السجائر يضيف سنوات إلى متوسط العمر المتوقع بغض النظر عن العمر الذي يوقف فيه الفرد هذه العادة السيئة.
واجه متظاهرون مؤيدون لفلسطين عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أريك آدامز، متهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
كتبت الصحيفة التشيكية Časopis argument نقلا عن خبراء أنه في صراع مباشر محتمل مع روسيا سوف يستهدف "الناتو" منطقة كالينينغراد.
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتبكا وفي حالة من الضياع، وهو يقف خلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولا يعرف أين يجب أن يقف خلال تصريحات الأخير.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس، مؤكدة مقتل قائد الكتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي.
انتشلت فرق الإسعاف فجر اليوم الخميس، طفلا حيا من تحت أنقاض مبنى قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي في مدينة النبطية، جنوب لبنان والذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص.
تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاهد يظهر فيها رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار برفقة زوجته وأطفال ومعهم شخص آخر يقودهم في أحد أنفاق خان يونس بقطاع غزة.
أظهرت دراسة أجراها البروفيسور فرانك هو، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.
يدور الحديث بشكل كبير في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية والمصرية، عن التقارير التي تتحدث حول إمكانية مصر التضحية بمعاهدة السلام مع إسرائيل بسبب العملية العسكرية في رفح.
قاد النجم الإسباني، إبراهيم دياز، فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه لايبزيغ الألماني (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
يعاني الكثيرون من رائحة الفم الكريهة، وهو أمر يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة صحية، أو أنه يتعلق فقط بسوء تنظيف الفم.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزعماء الغربيين يحرفون كلامه في تعليقاتهم حول مقابلته مع كارلسون، مؤكدا أنه لم يقل إن بداية العملية الخاصة ارتبطت بتهديد هجوم الناتو على روسيا.
لا خيار أمام روسيا لحماية مدنها، سوى فرض منطقة عازلة بعمق 100 كم داخل أراضي أوكرانيا، تبدأ بعد دونباس وتصل إلى بولندا. حول ذلك، نشرت "برافدا رو"، المقال التالي:
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون خاف من "محاولة الاغتيال"في كييف لدرجة أنه ألغى زيارته وقررمشاركة إمكانياتهم النووية مع الاتحاد الأوروبي
توصلت دراسة جديدة إلى أن "العامل البرتقالي" مبيد الأعشاب الذي استخدمه الجيش الأمريكي كسلاح كيميائي في حرب فيتنام، يدمر الدماغ بطرق مشابهة للأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر.
قال المفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، إن الأنفاق في قطاع غزة كانت مفاجأة الحرب لإسرائيل.
ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مصادر أن روسيا تخطط لوضع سلاح نووي في الفضاء ربما لاستخدامه ضد الأقمار الصناعية، وليس لضرب أهداف على الأرض.
في مثل هذا اليوم من عام 1989 خرجت القوات السوفيتية بقيادة الفريق بوريس غروموف من أراضي أفغانستان، بعدها بـ 32 عاما خرجت القوات الأمريكية.. فكيف كان الفرق بينهما؟
اقترح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي إطلاق اسم أوكرانيا على ولاية تكساس للفت انتباه الكونغرس لتقديم المزيد من الدعم لها، أسوة بما تحظى به كييف من دعم أمريكي.
الخوف يجعل البحرية الأميركية تهدر صواريخًا باهظة الثمن لاعتراض مسيّرات الحوثيين الرخيصة. حول ذلك، كتب فيكتور سوكيركو وألكسندر زيموفسكي، في "أرغومينتي إي فاكتي":
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الأمريكيين "ينسبون لروسيا بنوايا خبيثة منهم، مختلف الخطوات والنوايا التي لا تناسبهم".
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