الفصل الحادي والخمسون - خوا

تاريخ النشر:22.02.2024 | 10:33 GMT |
آخر تحديث:22.02.2024 | 11:17 GMT |
خوا يحكي قصة قدومه من الفيتنام، وكيف بدء مشواره الفني في عالم الأوبرا في روسيا.
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة "يو دي سي" الإماراتية اتفاقا لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن أحد منفذي عملية رعنانا التي وقعت الشهر الماضي، كان يسعى إلى اغتيال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي.
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، بإصابة مصنع تعبئة فواكه في بلدة ميتولا شمال إسرائيل، إثر صاروخ موجه أطلقه "حزب الله" من جنوب لبنان، خلف أضرارا فيه.
أكد الخبير والمفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج أن زيادة القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة "د" التي حددتها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، تتطلب موافقة مصرية على ذلك.
يشير الدكتور دميتري كوروليوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة إلى أن 50 بالمئة من الرجال بعد الأربعين من العمر يعانون من ضعف الانتصاب.
قال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، إن البابا فرنسيس اقترح على الأطراف المعنية توقيع اتفاقيات سلام حول أوكرانيا يكون فيها الحبر الأعظم الضامن الشخصي.
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر النائب الجمهوري آندي أوغلز، وهو يجيب على سؤال حول مسؤولية بلاده عن مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "يجب قتلهم جميعا".
قال موقع الإسرائيلي أن الجيش حصل على وثائق في مدينة خان يونس بقطاع غزة، تؤكد أن قائد "حماس" في القطاع يحيى السنوار حصل على التزام من "حزب الله" بفتح جبهة في الشمال.
يمكن أن يتطور التهاب البروستاتا بسبب ركود إفرازات غدة البروستاتا. ولتجنب تطوره، من الضروري ممارسة الجنس بانتظام مع شريك. لأن العادة السرية يمكن أن تؤدي إلى تطور المرض أيضا.
وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "لوك أويل" الروسية اتفاقية للتنقيب عن البترول بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية.
صرح مصدر دبلوماسي لقناة "سي إن إن" الأمريكية بأنه إذا أطلقت إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، فلن تكون هناك أي صفقة لإطلاق سراح الرهائن.
انتقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ضمنا تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول أن إعادة الأسرى ليس "الأمر الأكثر أهمية" عندما يتعلق الأمر بالحرب بين إسرائيل و"حماس".
تحدث رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني في مصر ماجد عبد النصير، عن كارثة طبية في اللقاحات التي صنعتها بريطانيا والولايات المتحدة لمواجهة وباء كورونا.
قال وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري إن "طريقة إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت مخزية وأعطته مكانة لا يستحقها".
علق الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم على تصريح أحد ضباط الاحتياط الإسرائيليين إيلي ديكال، بخصوص تخوف إسرائيل من هجوم مصر.
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب على متنه عدد من طلاب الجامعة الروسية في مصر وسيارة نقل أعلى طريق جنيفة 1 في اتجاه مدينة السويس.
نشرت كتائب "القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من تصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
كشف الطيار الإسرائيلي الذي أسقط طائرة الركاب المدنية الليبية فوق سيناء المحتلة في عام 1973 العديد من الأسرار بما في ذلك أنه عمل في شركة العال تحت اسم مستعار خوفا من "الاختطاف".
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الأربعاء على الأنباء المتعلقة بالطيار الروسي "الخائن" مكسيم كوزمينوف، الذي عثر عليه ميتا في إسبانيا.
أفادت صحيفة "الأمة المجرية" اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أعرب عن رأي مفاده أن لا أحد في أوروبا يؤمن بانتصار أوكرانيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تفقد الرئيس فلاديمير بوتين قاذفات TU160m الجديدة المخصصة لحمل القنابل النووية والصواريخ فرط الصوتية برؤوس تقليدية ونووية في مصنع قازان للطيران بجمهورية تتارستان الروسية.
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إنه حاول ترتيب مقابلة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لكن مستشاره طلب منه مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل ذلك.
وصلت أسعار البن في مصر لمستويات غير مسبوقة حيث بلغ سعر الكيلو لبعض أنواع القهوة أكثر من 900 جنيه.
أفادت قناة N12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر في إحدى الدول العربية أن "زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، يعاني من حالة معقدة من الالتهاب الرئوي، وأن حالته الصحية تتدهور".
قال عضوان ديموقراطيان بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني لديهما فرصة لتهدئة التوتر قبل هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "خرف الشيخوخة".
جرى التوقيع على ميثاق أهم محاولة للوحدة العربية بين الدول في 22 فبراير عام 1958 بين الرئيسين المصري جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي وكان يمكن أن يتغير التاريخ حينها.
كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية تفاصيل عن محاكمة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في قضية بارون المخدرات "إسكوبار الصحراء".
كشف نائب رئيس شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ناصر المرزوقي عن مشروع ضخم لإنشاء خطوط بترول تربط مصر بأوروبا.
افتتحت مساء اليوم الأربعاء دورة ألعاب المستقبل في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية بمشاركة رياضيين يمثلون 107 دول.
كشف لاعب الاتحاد البرازيلي السابق إيغور كورنادو، سر اصطحابه 48 حقيبة سفر في المطار ليلة رحيله من السعودية.
تعتمد الإصابة بأمراض الكلى المزمنة على نمط الحياة. لأن الكلى هي أحد المرشحات الطبيعية في الجسم، لذلك تتأثر بشكل كبير بالأطعمة والمشروبات التي يستهلكها الإنسان.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من خطورة اندلاع صراع نووي بشكل عرضي وغير مقصود، وقال إن "دقات ساعة يوم القيامة تسارعت بشكل كبير.
وجدت دراسة حديثة أن التعرض لضوء الهواتف الذكية "الأزرق" وإضاءة مصابيح المكاتب طوال اليوم قد يضر بوظائف الجسم الطبيعية ويؤدي إلى عدم توازن مستويات السكر في الدم.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها.
أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي لحق بمبنى سكني في حي كفرسوسة الراقي بالعاصمة السورية دمشق، جراء استهداف إسرائيلي اليوم الأربعاء.
تعرضت طائرة النادي الأهلي المصري لحادث مفاجئ، وذلك خلال تواجدها في مطار أكرا بغانا، قبل السفر إلى مدينة كوماسي، لمواجهة فريق ميدياما الغاني.
نشر موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات مقابلة مع المقدم احتياط بالجيش إيلي ديكال حول احتمال هجوم مصري مفاجئ على إسرائيل.
تستضيف مصر اليوم ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة "بريكس"، وذلك للمرة الأولى بعد انضمامها للمجموعة مطلع العام الجاري.
أفادت قناة "المسيرة" اليمنية اليوم الأربعاء، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية، نفذت قصفا على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن سيارة "أوروس" التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "تنتهك" قرارات مجلس الأمن الدولي.
كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد تفاصيل مرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 1967.
ذكرت صحيفة "بلومبرغ" يوم الأربعاء، أن الحالة المزاجية في نظام كييف تدهورت بشكل ملحوظ وسط الانتكاسات في ساحة المعركة والصعوبات في الموافقة على مساعدات جديدة من الدول الغربية.
أشار نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، إلى مكالة سابقة جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "الحرب بشكل مفاجئ على لبنان".
أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية.
نشرت صحيفة "القبس" الكويتية فيديو على قناتها في "يوتيوب"، يظهر لاعب ريال مدريد السابق خوسيه إجناسيو بيليتيرو الملقب بـ"خوتا" وهو يشهر إسلامه.
أعربت السفارة الروسية لدى مصر عن خالص تعازيها لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين لقوا مصرعهم إثر حادث مروري صباح اليوم الأربعاء.
أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بمقتل طفلة وسيدة وإصابة 6 مدنيين آخرين، إثر غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.
كشف الدكتور دميتري كوروليوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة أسباب التهاب البروستاتا، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون السبب جنسيا.
أثار ظهور مشجع متخف بالكامل في مدرجات ملعب "جوسيبي مياتزا" خلال مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، فضول عشاق كرة القدم.
اكتشف عالم الأحياء الهولندي، فريك فونك، "أكبر ثعبان في العالم" بطول 7.92 مترا ووزن 199.58 كغ في غابات الأمازون المطيرة.
أثار تواجد نجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي في مدينة برشلونة أمس الثلاثاء، جدلا واسعا وذلك في ظل ارتباطه بالانتقال لريال مدريد.
حدد رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي الخسائر التي تكبدتها روسيا بسبب اتفاق الحبوب، الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود.
رد الخبير والمفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، على مزاعم الصحف الإسرائيلية بأن مسؤولين مصريين طالبوا بتأجيل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح إلى ما بعد شهر رمضان.
دعا النواب البريطانيون يوم الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، فيما شهدت جلسة مجلس العموم انسحاب العشرات احتجاجا على كيفية التعامل مع التصويت على القرار.
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "كان"، أحد أهم المشاريع التكنولوجية في البلاد، الذي نفذته شركة الصناعات الجوية التركية.
ذكر مراسلنا أن قصفا إسرائيليا جديدا اليوم الأربعاء استهدف منطقة الديماس شمال غرب دمشق، وسط سماع دوي انفجارت في محيط العاصمة.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا يظهر مدى تعقيد الوضع في ساحة المعركة.
يتوقع العلماء أن يسقط القمر الأوروبي للاستشعار عن بعد ERS-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، على الأرض اليوم الأربعاء 21 فبراير، بعد نحو 30 عاما في الفضاء.
كشف مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب طبيعة إصابة نجم "الريدز" المصري محمد صلاح، قبيل مواجهة لوتون تاون المقررة مساء اليوم الأربعاء لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
أفادت مراسلتنا بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت اليوم الخميس، صاروخا باليستيا فوق خليج مدينة إيلات بأقصى جنوب إسرائيل، تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر.
أعرب مسؤولون إسرائيليون عن استغرابهم من اعتقاد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن هناك تقدما في انتظار أن يصبح موقف "حماس" أكثر مرونة بخصوص صفقة الأسرى.
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن "مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية".
كشف تقرير صحفي سبب عدم الإعلان الرسمي عن رحيل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وانضمامه إلى ريال مدريد.
صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، يوم الأربعاء، أن المزارعين البولنديين يحتجون على الحدود مع أوكرانيا من أجل إذلال الأوكرانيين.
قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن الدول التي تؤيد توسيع العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة، هي نفسها تشتري موارد الطاقة الروسية سرا أو بطرق ملتوية.
كشف إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك أن العسكريين الأوكرانيين لغّموا جثث رفاقهم في مدينة أفدييفكا، على طول طريق القوات الأوكرانية التي فرّت من المدينة.
قالت المدعية العسكرية العامة بإسرائيل إن بعض القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تورطت في سوء سلوك إجرامي، بما في ذلك الاستخدام غير المبرر للقوة والنهب وتدمير الممتلكات الخاصة.
أعرب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الأربعاء، عن "التضامن الكامل مع الأبرياء في الجنوب"، مؤكدا أن "كل العدوان الإسرائيلي الذي يطال الآمنين هو مدان ومصيره أن ينتهي".
حول نادي ليفربول تخلفه بهدف أمام ضيفه لوتون تاون إلى فوز بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، بيانا إثر النقض (الفيتو) الأمريكي لمشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها.
قالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن مستوى معاناة الأطفال والنساء في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر.
كشفت الدكتورة يكاتيرينا أوسبيينكو في برنامج تلفزيوني الأسباب الرئيسية لبحة الصوت، وكيفية إعادة الحبال الصوتية إلى وضعها الطبيعي، ولماذا يمكن أن تكون بحة الصوت نذيرا لمشكلة أكبر.
وجد علماء معهد Salk الأمريكي طريقة جديدة "غير هرمونية وقابلة للعكس" للتلاعب والتحكم في إنتاج الحيوانات المنوية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تجاوزت عتبة مهمة للغاية نحو إنتاج طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس.
كشف التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له اليوم الأربعاء أنه رغم الحرب في غزة وتوقف مصر عن منح التأشيرات للإسرائيليين، إلا أن عشرات السياح الإسرائيليين زاروا مصر.
كشف الرئيس التنفيذي لـ"داماتي" أندريه سيدوف أن الشركة الروسية المتخصصة في المنتجات الغذائية تتوسع بأسواق الخليج وتستهدف الوصول إلى المستهلك النهائي من خلال سلاسل البيع بالتجزئة.
أفادت قناة NBC News التلفزيونية، بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، زار البيت الأبيض بشكل سري في عام 2023 الماضي.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ139 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1190 عسكريا وإسقاط 99 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
أجرت شركة "سوخوي" الروسية اختبارات جوية ناجحة لنموذج من المسيّرة الجوية الثقيلة القادرة على الهبوط والإقلاع عموديا، تحمل 300 كلغ من الحمولة المفيدة وتحلّق إلى 500 كلم .
انتشر فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، يظهر فيه وهو يتلعثم، على الرغم من أن الكلمات مكتوبة أمامه على شاشة التلقين، وأن المثل الذي ألقاه كان ألقاه سابقا.
تواجه مصر أزمة في توافر أحد أهم السلع الاستراتيجية مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في الأسعار، في وقت يسعى فيه التجار لحجب السلع لرفع سعرها وكسب أكبر قدر من الأموال.
في مشهد أصبح مألوفا تغير الطائرات الإسرائيلية على الأراضي السورية مستهدفة هذه المرة منطقة الديماس شمال غرب دمشق وسط سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة.
أثار خطاب سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
حين هم الحاج مالك الشباز بالحديث في قاعة مسرح "أودوبون" في نيويورك، تعالت ضجة خصام بين الحاضرين، وحاول الحاج ومساعدوه تهدئة الوضع، وفجأة ركض رجل إلى المسرح وأطلق النار.
قال العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، إن الجيش الروسي يبقي القوات الأوكرانية في توتر مستمر، ويبحث عن ثغرات في دفاع هذه القوات.
حرم رجل أمريكي من جائزة يا نصيب تقدر قيمتها بـ340 مليون دولار، وقالت الشركة المنظمة إنها نشرت على موقعها الإلكتروني أرقاما خاطئة للورقة الفائزة.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن عملية تحرير أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كانت مهمة صعبة، لكن القوات الروسية تعاملت معها بنجاح.
سجلت الكاميرا في مستودع بمصنع للنبيذ بمدينة كاستريلو دي دويرو الإسبانية لحظة اقتحام شخص مجهول المعمل وهو يفتح صنابير خزانات النبيذ ليسكب محتواها.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد يوم الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ 12 عملية ضد الجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية والمناسبة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا ستتبع نهج سابقاتها إلى جانب اتخاذ إجراءات تخص موت المعارض الروسي أليكسي نافالني.
أعلنت قوات "المركز" الروسية المستمرة بتمشيط مدينة أفدييفكا، أنها عثرت على عشرات المدرعات الأمريكية الصالحة للاستخدام، تركتها قوات كييف التي فرّت مشيا على الأقدام تفاديا لقصفها.
يعتبر أطباء القلب ضعف الانتصاب علامة تشير إلى قرب الإصابة بمرض نقص التروية، والأدوية المستخدمة لعلاج الانتصاب تسرّع حدوث المشكلة.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء أن بريطانيا والأردن قامتا بإنزال جوي لـ 4 أطنان من المساعدات الإنسانية لمستشفى تل الهوى في شمال غزة تتضمن الأدوية والوقود والأغذية.
يمكن أن ينجم عدم انتظام ضربات القلب عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات، التي يدرجها العديد من الأشخاص في نظامهم الغذائي اليومي.
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