الفصل الثاني والخمسون - هانتر

تاريخ النشر:07.03.2024 | 14:00 GMT |
هانتر يروي قصة قدومه من الولايات المتحدة الامريكية، ليستقر ويحقق أحلامه في روسيا.
علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غياب السيادة الكاملة بأنه مصيبة ألمانيا اليوم.
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على البيان الإماراتي الكويتي المشترك بشأن جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات.
اعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط قنبلة AASM Hammer فرنسية تم إطلاقها في أوكرانيا أول مرة في الثالث من الشهر الجاري، بعد تأكيد فرنسا استحالة إسقاطها.
تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع فيديو يجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي المصري كان متوقعا.
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لقتلى الهجوم الحوثي على سفينة قرب باب المندب، مرفقة صورا للسفينة "ترو كونفيدنس" التي أصيبت في الهجوم.
أظهرت لقطات متداولة لجنود إسرائيليون مصابون داخل ناقلة جند بعد أن تم استهدافهم خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية عن توقيع الاتفاق النهائي لشراء أرض مشروع "مدينة بنان" وإطلاق المشروع .
أفادت قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين مساء اليوم الأربعاء استهدفتا مطار الحديدة الدولي غربي البلاد.
حذر باحثو جامعة كوينزلاند الأسترالية من أن استخدام ألعاب الفيديو 3 ساعات فقط يوميا، يمكن أن يلحق الضرر بجسمك.
تعهدت الولايات المتحدة الأربعاء بمحاسبة الحوثيين في اليمن على الهجوم الذي استهدف ناقلة بضائع ونجم عنه مقتل شخصين.
أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و"محاولة تهويد أجزاء واسعة بما فيها القدس".
لقي توقيع مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تأييدا كبيرا في الأوساط المصرية والمؤسسات المصرفية الدولية.
تتواصل لليوم الرابع على التوالي في القاهرة، المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وسط آمال وضغوط من الوسطاء لتجاوز العقبات.
كشف فريق من علماء معهد "سكريبس" للأبحاث في كاليفورنيا أن عملية كيميائية تسمى "الفسفرة" ربما ساهمت في المراحل المبكرة من تكوين الخلايا الأولية على الأرض.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافها بصاروخ.
هاجمت الخارجية المصرية قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر، فور إعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي زيادة سعر الفائدة بنحو 6%.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على تنفيذ برجين على أرض الحزب الوطني.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشرطية بريطانية وهي تقوم بسحل لاجئ مشرد ومن ثم تدوس على بطنه، وقد شددت الشرطة على أن الحادثة "غير مقبولة" ويجب عدم تكرارها.
لقي 5 أشخاص في أوروبا حتفهم نتيجة تفشي مرض "كلاميديا الطيور" (حمى الببغاء) الذي أثار ذعر مسؤولي الصحة.
واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك، في الارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.
أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروعا جديدا للقرار حول قطاع غزة.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله أن طاقم السفينة المستهدفة في خليج عدن أبلغ عن مقتل شخصين بالهجوم الصاروخي.
أصدر سفراء كل من إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة لدي مصر يوم الأربعاء، بيانا مشتركا للترحيب باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة "ترو كنفيدنس TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن.
أظهرت مقاطع فيديو، اشتعال النيران في عدد من الحاويات على متن السفينة الإسرائيلية MSC SKY التي قيل إن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفتها في بحر العرب الاثنين الفائت.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة بيلغورود هي جريمة حرب، وروسيا لن تترك مرتكبيها دون حساب.
يعد تخزين الدهون في البطن أمرا خطيرا لأن هذا يعني على الأرجح أن لديك الكثير من الدهون الحشوية، وهو نوع من الدهون الموجودة حول الأعضاء التي يصعب التخلص منها.
أكد رئيس المركزي المصري حسن عبد الله أن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن مشددا على أن المنظم يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي تكفي لسداد كافة الالتزامات.
تختلف اهتمامات المسلمين وأولوياتهم في رمضان، فمنهم من يحرص على تعزيز الجوانب الروحية، ومنهم من يطلق فيه العنان لرغباته الدنيوية، ومنهم من يرى فيه شهرا عاديا كباقي شهور السنة.
شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس حالة من الهبوط الطفيف أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك بعد آخر صعود سجله أمس، حيث تجاوز سعر الدولار 50 جنيها.
قرر البنك المركزي المصري فى اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلا إن تعرضت لتهديد وجودي يضطرها لإرسال رسالة الوداع للمعتدي، محذرا من جعل بحث استخدام السلاح النووي "روتينيا".
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية على موقعها الرسمي اليوم الخميس سعر الدولار الجمركي ليسجل 49:56 جنيه، وذلك بعد زيادة الدولار في البنوك أمس.
كشف مصدر مصرفي عن إصدار البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك ببدء تدبير الدولار للعملاء بداية من سعر 52 جنيها الدولار الواحد.
سلطت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية الضوء على الأنباء الواردة من مصر حول توسيع قناة السويس من خلال ازدواج المجرى الملاحي بالكامل وزيادة حجم التجارة العابرة.
في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي في مصر، وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
يشكو البنتاغون من عدم كفاية البيانات الاستخباراتية عن المواقع في اليمن. حول ذلك، كتب ايغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
أفاد مراسل RT بأن مسلحا من التابعية الفلسطينية فتح النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني في نقطة الريفا طرابلس شمال لبنان .
قلد الملك الأردني عبدالله الثاني، الملكة رانيا العبدالله وسام النهضة المرصع "تقديرا لعطائها المتميز ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن".
ظهرت صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين واقتباسات من تصريحاته وعلم الدولة الروسية أيضا على لوحات إعلانية في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق.
علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على قرار البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وتطبيق وزيادة أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة.
شهدت منطقة سوخومفيت "منطقة المتعة الحمراء" في العاصمة التايلاندية بانكوك، اندلاع شجار بين مجموعتين من التايلانديين والفلبينيين المتحولين جنسيا مخلفا عددا من الإصابات.
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء على انسحاب المرشحة الجمهورية وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من السباق الرئاسي.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء، استهدافها مطار كريات شمونا في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.
رئيس وزراء أرمينيا اختار طريق التصعيد ضد روسيا، مع مخاطر قطع العلاقات بين البلدين. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:
قال محافظ مدينة بندر عباس الإيرانية، حبيب بهادري، إن شخصا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء انفجار وقع في شركة أفتاب لتكرير النفط.
هاجم زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد إعلان استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد، وطالب بأخذ الحيطة من "الجيش الأوروبي".
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين غربيين وجنود أوكرانيين، بأن جهود أوكرانيا لبناء تحصينات دفاعية على طول خط المواجهة لم تسفر عن نتائج مهمة.
كشف مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية في إيران حجة الله عبد الملكي عن نية بلاده إنشاء منطقة تجارية مشتركة مع سوريا والعراق.
عثرت فرق الإنقاذ في محافظة طرطوس السورية على الشاب المفقود قيس هاجم الزرزور مفارقا الحياة في أحد الدهاليز المخفية على عمق نحو 800 متر داخل مغارة الدلبة.
أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تحرير العراق من الجيش الأمريكي ودعم فلسطين.
أكد الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي، سير العملية الروسية الخاصة بالاتجاه السليم لصالح روسيا، مشيرا إلى التورط المباشر للغرب في جرائم نظام كييف مع استمرار تدفق الأسلحة لأوكرانيا.
تقترب حرب غزة من إتمام شهرها الخامس وتتواصل محنة سكانها ومعاناتهم مع توسيع إسرائيل دائرة حربها على القطاع وعرقلة الولايات المتحدة وحلفائها لمبادرات وقف إطلاق النار.
حسم لاعب خط وسط نادي ميلان، ياسين عدلي مستقبله الدولي باختياره اللعب لفرنسا حيث نشأ وترعرع، بدلا من الجزائر موطن والديه وأجداده.
تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية احتداما في المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه آلية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا الأربعاء، إن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة دعم نمو الاقتصاد ورفع معدلات التوظيف.
شارك المصري محمد صلاح في التدريبات الجماعية لفريقه ليفربول للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، وذلك قبل مواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، ليؤكد "مو" جاهزيته للمشاركة في المباريات.
قالت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن وثيقة سرية للمفوضية الأوروبية، إن نقص المياه قد يؤدي في المستقبل إلى إثارة النزاعات بين الدول الأوروبية.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها الموافقة على عدة قروض موقعة مع عدد من الجهات.
قالت مصادر لصحيفة "الأخبار" إن الدول الغربية تبلغت من إسرائيل أن الأخيرة حددت مهلة نهائية للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لطفل في الهند دخل إلى منزله نمر بينما كان يلعب على الهاتف.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية بضربة موجهة واحدة من دبابة "T-72B3" روسية على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.
تقدم عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي بسؤال لرئيس الوزراء فيما يخص نية الدولة استكمال ازدواج قناة السويس.
تحدثت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس عن إجراءات مصرية اتخذها البنك المركزي جريئة وغير مسبوقة، ستعمل على القضاء على الدولار في السوق السوداء.
استدعت الخارجية الروسية، السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وتم تسليمها مذكرة تطالبها بوقف أي مساعدة لـ3 منظمات أمريكية غير ربحية مصنفة على أنها غير مرغوب فيها في روسيا.
بين شد وجذب، لا تجد المفاوضات المستمرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة طريقا للنهاية..
تتصاعد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في فرنسا، خاصة منتجات التمور، حيث لاقت حملات المقاطعة متابعة كبيرة ما اُضطر الباعة لإخفاء اسم بلد المنشأ على المنتجات الإسرائيلية.
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نادي نوتنغهام فورست وستيفن ريد مدرب الفريق، بسوء السلوك تجاه الحكم بول تيرني، بعد الخسارة أمام ليفربول في البريميرليغ، السبت الماضي.
أعلنت ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، تفاصيل ضبط 18 مسؤولا من العاملين بقطاع الطيران المدني، قالت إنهم ارتكبوا جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.
سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على خطوة تحريك سعر الصرف في مصر، قائلا إن قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 40%.
حسم المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، موقف النجم المصري محمد صلاح، من التواجد مع "الريدز" في مباراة سبارتا براغ، غدا الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
دخلت الحرب في غزة شهرها السادس في ظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.
باتت مصر في المرتبة السادسة في تصنيف دول العالم بناء على أعلى سعر فائدة، وجاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لمواجهة التضخم.
بلغ ريال مدريد ومانشستر سيتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادل الأول مع لايبزيغ الألماني 1-1 وفوز الثاني على كوبنهاغن الدنماركي 3-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن ثقته المطلقة بإعادة توحد الشعبين الروسي والأوكراني تحت مظلة روحية موحدة مهما طال الزمن.
أعلن الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو مشروعه الجديد في مصر، واختياره منطقة "رأس الحكمة" للاستثمار في البلاد.
علق عضو مجلس الأعمال المصري الكندي أحمد خطاب على قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، معتبرا هذه الخطوة "صائبة جدا".
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط للبقاء في قطاع غزة لحوالي 10 سنوات.
وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وزارة الداخلية بضرب السوق السوداء بيد من حديد والتي تعمل على رفع سعر الدولار وتداوله بعيدا عن النظام المصرفي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء استهداف القوات المسلحة الروسية لمنشأة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة أوديسا، جرى فيها الإعداد لتنفيذ هجوم بزوارق مسيرة.
تعد الفياغرا الدواء المنقذ لعلاج ضعف الانتصاب، إلا أنه وفقا للخبراء، تبين أن بعض الأطعمة والمشروبات الرخيصة يمكن أن تحاكي تأثيرات خصائص الحبة الزرقاء.
أعلنت الحكومة في مانيلا اليوم الخميس، أن فلبينيين اثنين هما بين ثلاثة من أفراد الطاقم الذين قضوا جراء استهداف الحوثيين سفينة الشحن "ترو كونفيدنس" في خليج عدن.
صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" بتوقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة.
اعتبر المدرب البرتغالي روي فيتوريا أن رحيله عن تدريب منتخب مصر جاء بسبب الضغوط الخارجية على اتحاد الكرة المصري.
طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة، ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30% السنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.
قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فولكان دمير، إن التجارة مع روسيا في سياق العقوبات الأمريكية الشديدة وضغوطها ستجلب متاعب كبيرة لأنقرة.
اعتقلت الشرطة الإيطالية في محافظة ساساري (مقاطعة ساردينيا ـ غرب)، مواطنين من أصل سوري، صدر بحقهما حكم بالسجن من محكمة الاستئناف، بتهمة التورط بأنشطة الإرهاب الدولي.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من استهدافها لمطار مستوطنة كريات شمونا في شمال إسرائيل اليوم الأربعاء.
لأي غاية سرّب الأميركيون مسودة الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا. حول ذلك، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد":
أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الانفجار الذي دوى خلال زيارته وزيلينسكي ميناء أوديسا وقع بجوارهما ولم يتسن لهما الاحتماء واصفا الأمر بـ"التجربة الرائعة للغاية".
أكد فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية، تواصل القتال في شوارع قرية رابوتينو حيث تنتشر هناك القوات الروسية ضمن القطاع الأوسط من القرية الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا