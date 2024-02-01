الفصل الثامن والأربعون - حسين

تاريخ النشر:01.02.2024 | 16:18 GMT |
حسين يحكي قصة قدومه من إيران، وكيف تحقق حلمه في إكمال مشواره المهني في روسيا.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إلغاء تأشيرة الدخول عبر المطارات من جانب واحد لرعايا 28 دولة من بينها دول عربية.
ردت مصادر وفقا لوسائل إعلام مصرية على استحواذ إماراتيين على مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي مقابل 22 مليار دولار.
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعها الأول في عام 2024، برئاسة حسن عبدالله رئيس البنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
قطع رجل من بنسلفانيا رأس والده الموظف في الحكومة الفيدرالية، البالغ من العمر 68 عاما، ثم ظهر صحبة رأس الضحية في مقطع فيديو، منتقدا حكومة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
علق الكاتب والباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر سعد الفقي على هجوم القناه الـ12 الإسرائيلية على شيخ الأزهر ومناهج الأزهر الشريف.
رغم ادعاءات إسرائيل بالسيطرة على شمال غزة، عاد مقاتلو حماس وكوادرها إلى الظهور والعمل هناك. حول ذلك، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
انفصلت تكساس عن الولايات المتحدة في 1 نوفمبر عام 1861 خلال الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت بين عامي 1861 – 1865"، وكانت محصلتها 600 ألف قتيل و400 ألف مفقود.
تقترب إسرائيل ومصر من التوصل إلى اتفاق بشأن المسألة الحساسة المتعلقة بالسيطرة على الحدود بعد الحرب بين مصر وقطاع غزة، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
يعزى السعال الجاف وسيلان الأنف عادة إلى نزلات البرد خلال الأشهر الباردة، لكن هذه العلامات يمكن أن تدل أيضا على وجود مخلوقات صغيرة في سريرك.
تحت عنوان "الكابلات البحرية الضحية التالية لهجمات البحر الأحمر" كتبت إميلي ميليكين مقالا على موقع منتدى الخليج الدولي، يتناول خطورة احتمال هجوم الحوثيين على الكابلات البحرية.
قالت قناة "14" العبرية مساء الأربعاء إن مسؤولا عربيا متفقا مع حماس على إطلاق سراح آلاف الأسرى مقابل الرهائن في غزة، صرح بأن قطر تستعد للإعلان عن وقف لإطلاق النار يوم السبت المقبل.
تمكن باحثون من جامعة إيهوا النسائية في سيئول بكوريا الجنوبية من إنشاء تركيبة كيميائية قوية يمكنها القضاء على الخلايا السرطانية.
يعد تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول مجموعة "بريكس" للحد من العواقب السلبية للاقتصاد الدولار واحدا من الأهداف الرئيسية لروسيا خلال ترؤسها الدورة الحالية لمجموعة "بريكس".
استخدمت المدمرة الأمريكية USS Gravley المدافع الرشاشة المضادة للطائرات لاعتراض صاروخ حوثي اقترب منها إلى مسافة كيلومتر واحد، بعد أن فشلت منظومات دفاعها البعيد في اعتراض الصاروخ.
"ضعف أمام مصر - إذلال إسرائيلي".. هكذا نشر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي تقريره منتقدا مماطلة السلطات المصرية بالسماح لقوات الجيش الإسرائيلي بالانتشار في محور فيلادليفا.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول قضية حقل "الدرة" في جو من التعاون والتفاعل البناء، واحترام مصالح الأطراف المعنية.
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس بأن رجلا مسلحا اقتحم مقرّ شركة "procter & gamble (P&G)" الأمريكية في منطقة غيبزي بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، واحتجز من فيه كرهائن.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كشفت الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون إتمامها.
كشف المهندس مصطفى النجاري رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية حقيقة الارتفاع غير المسبوق لأسعار الفول، مؤكدا أن أسعار البقوليات ليست في منأى عن موجة ارتفاع الأسعار.
رد خبراء مصريون على تقرير خطير نشره موقع منتدى الخليج الدولي، الثلاثاء، يفيد بأن الكابلات البحرية الحيوية، قد تكون هدفا جديدا لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر الأحمر.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في بيان مساء يوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماعاتها خلال العام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة.
تعد رائحة الجسم أمرا طبيعيا يمكن للناس التعامل معه في المنزل، مثل الاستحمام الذي يساعد على التخلص بسرعة من الرائحة التي تنشأ نتيجة للتعرق الزائد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على أراضي روسيا، واعترضت دفاعاتها الجوية 20 صاروخا قبالة القرم وفي سمائها.
إثر اعتقال الشرطة الأمريكية لجاستن موهن، قاطع رأس والده في ولا بنسلفانيا، كشفت سجلات المحكمة مفاجآت صادمة عن الشاب الثلاثيني.
أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، الأربعاء، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" و4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" محلية الصنع.
علقت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، على تقارير حول تمكن مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه.
تصدر اسم ماريا سيليست بونس، مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين، فمن هي النائبة المناهضة للنسوية التي اختارها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لتكون نائبته؟
هو عالم مسلم متعدد المواهب واسع الأفق وصاحب خيال واسع، سبق عصره بأشواط، بل وتميز بأنه سبق عباقرة عظام تلوه وكانوا يوصفون بأنهم سبقوا عصرهم، بما في ذلك ليوناردو دافينشي.
سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، من إلزام البنك المركزي بعدم وجود استثناءات للعملاء (سواء أفراد أو شركات) بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه.
أفادت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء بعثور طواقمها على جسم مشبوه يعتقد بأنه عبوة ناسفة، بالقرب من مبنى السفارة الإسرائيلية لدى ستوكهولم، جار التحقق منه.
تحدث الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة عن شائعة متداولة قد تكبد مصر خسائر بـ200 مليار جنيه.
قال بريان ماست النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية والذي خدم في الجيش الإسرائيلي، إن الأطفال الذين قتلوا في غزة "ليسوا مدنيين أبرياء".
كشف البنك المركزي المصري عبر بيان أصدره يوم الأربعاء حقيقة التعليمات الجديدة بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطائرة "إيل-76" التي كانت تقل الأسرى الأوكرانيين أسقطتها قوات كييف باستخدام منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت".
خرج المنتخب السوري من دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم 2023، إثر خسارته أمام نظيره الإيراني بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.
كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة سبب نية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي رجحت إعلان إقالته قريبا.
قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الانترنت في مصر سعيد إمبابي، إن المنصة أوقفت عمليات التسعير عقب تطور الأوضاع داخل سوق الذهب في مصر.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" اليوم الخميس توجيه ضربات جوية استباقية استهدفت مرابض طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية، وأسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن.
زعم أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية اتحدت معا لمحاولة إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.
علق عالم المصريات زاهي حواس، على الجدل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تبليط الهرم"، بعد إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري عن مشروع القرن.
أفاد مراسل RT بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 114 معتقلا بينهم 4 أسيرات عبر معبر كرم أبو سالم.
قالت مصادر مطلعة إن قادة كبارا من الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" اجتمعوا 3 مرات في يناير بالبحرين في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين منذ تسعة أشهر.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات لليوم 118 في ظل كارثة إنسانية وصحية وازدياد التوتر، بعد تعرض القاعدة الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للاستهداف.
يشير الدكتور أرتور بوغدانوف أخصائي أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة إلى أن التهاب البروستاتا الجرثومي هو الأكثر انتشارا.
قال مصدر مطلع على سير المفاوضات في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء حصلت من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان "بالعصا وليس بالجزرة"على الموافقة على المساعدات الأوكرانية.
تعرض سكان أمريكا الشمالية الأصليون لعمليات إبادة منهجية وجدت تجليها في أمر صدر من السلطات الامريكية لهم في 31 يناير عام 1876 بالانتقال إلى "المحميات".
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن دول الاتحاد الأوروبي أقر برنامج طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.
أطلق مجهول النار على مقاتل الفنون القتالية المختلطة محمد رسول موتايف البالغ 20 عاما تلميذ نادي والد المقاتل الشهير حبيب نورمحمدوف، في مدينة محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية.
فجر الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، مفاجأة مدوية بشأن فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست" لأفضل لاعبي العالم لعام 2023.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15%.
تورط الهلال السعودي في خطأ غريب بينما كان يسعى لاستعراض مهارات لاعبيه أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند عن أملها بأن تتمكن قوات كييف من إحراز تقدم "كبير" على الجبهة، بعد تسلمها دفعة جديدة من القنابل الأمريكية الموجهة.
نقلت "رويترز" عن مصادرها أن "الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بعد سلسلة الضربات الإسرائيلية، وقرر الاعتماد على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه".
أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن موسكو سلمت العاصمة عمان مواطنا أردنيا، مدرجا على قائمة المطلوبين دوليا بتهمة ارتكاب جريمة "هتك عرض" بحق قاصر.
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن ما يحدث في مصر فيما يتعلق بأزمة الدولار هو نوع من أنواع الضغط على البلاد، من أجل الموافقة على ترحيل الفلسطينيين إلى مصر.
أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، أن الرئيس الراحل صدام حسين لم يقترب من "المال الحرام".
قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الضربات الأمريكية والبريطانية للحوثيين قلصت نشاطهم إلى النصف، لكن من المستحيل وقف هجماتهم بالكامل.
وجّه مشغل مسيرة روسية عسكريا أوكرانيا عبر حقل للألغام إلى موقع القوات الروسية لتسليم نفسه لها، بعد إلقائه سلاحه وإعلانه الاستسلام بلغة الإشارة.
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة اليمنية.
شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وليس أي فصيل سياسي، رافضا ما وصفه بـ"الأكاذيب" الإسرائيلية حول مزاعم تمويل الدوحة لحماس.
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، أنه لا هدنة في الحرب يوم السبت.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي سلامة المدن المسالمة من القصف، كما تضمن المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا سلامة المدن الحدودية.
يستمر القصف الإسرائيلي على غزة والاشتباكات لليوم 117 في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، فيما يلقي استهداف القاعدة الأمريكية عند حدود الأردن وسوريا بظلاله على المشهد في المنطقة.
صرح رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، أن الجيش الأوكراني يخطط لمهاجمة المناطق الروسية المحصنة في الربيع.
كشفت القناة السابعة الإسرائيلية عن خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تشمل تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة تشارك فيها مصر والسعودية.
شنت القناة الـ 12 الإسرائيلية هجوما حادا على مؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر في مصر وادعت أن مناهج التعليم في مدارسه تحض على الكراهية على حد زعمها.
أعلن اتحاد مصدري الحبوب الروسي أن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي.
وقعت مذيعة أمريكية في موقف محرج بعد أن قامت بالشتم على الهواء أثناء عرض مقطع للرئيس جو بايدن يقول فيه إنه سيغلق الحدود إذا قدم الكونغرس المزيد من الأموال لأوكرانيا.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة بصدد وضع خطة حول كيفية البدء في قيام دولة فلسطين المستقلة.
أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إقامة مباراة ودية بين منتخبي روسيا وصربيا يوم 21 مارس المقبل في العاصمة موسكو.
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويريس على أزمة الدولار في مصر، بعدما ارتفع سعر العملة الأمريكية بشكل كبير في السوق السوداء لتكسر حاجز الـ70 جنيها.
قال مسؤولون هنود إن نيودلهي نشرت ما لا يقل عن 12 سفينة حربية قرب البحر الأحمر لتوفير الحماية من القراصنة.
طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الشركاء الأوروبيين بتعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا، محذرا من أنه "لا يمكن الاعتماد على ألمانيا وحدها" في ذلك.
أكد البنتاغون عزمه على تسليم كييف صواريخ GLSDB، بصفتها قذائف نفاثة فائقة الدقة، تطلقها راجمات الصواريخ HIMARS و M270 MLRS.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تصبح سوريا خالية من الوجود الأجنبي.
أعلن مصدر مطلع أن جهات التحقيق في إسقاط كييف طائرة النقل العسكري الروسية التي كانت تحمل 65 أسيرا أوكرانيا انتهت من فحص صندوقي الطائرة الأسودين، ورفعت تقريرا بذلك للجهات المعنية.
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بشأن المصالحة بين روسيا وأوكرانيا "صادم وفظيع".
تداولت وسائل إعلام تركية على منصات التواصل الاجتماعي صورة الرجل الذي اقتحم مقر شركة "procter & gamble (P&G)" الأمريكية في تركيا، واحتجز 7 عمال فيه كرهائن.
خرج المنتخب البحريني من دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، على يد نظيره الياباني، إثر خسارته أمامه (1-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.
وضع البنتاغون القوات الجوية الأمريكية المتمركزة في العراق في حالة تأهب استعدادا لنشرها في حالة القيام بعملية برية أمريكية دعما للقوات الإسرائيلية في غزة.
هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "أناني للغاية"، ويعاقب خصومه الشخصيين ويسترضي خصومه في روسيا والصين.
توجه النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، إلى النواب الإسرائيليين قائلا: "قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين".
وجدت دراسة حديثة أنه يمكن للرجال أن يقللوا من فرص إصابتهم بسرطان البروستات بأكثر من الثلث من خلال الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة أكثر.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد الاشتباكات بين مقاتليها وجنود وآليات إسرائيلية في مخيمي المغازي والبريج بقطاع غزة.
قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إن يد رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ "ملطخة بالدماء" بسبب أضرار الشبكات الاجتماعية التي يملكها على المستخدمين الصغار.
حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على ضيفه تشيلسي (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، وذلك في قمة ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
رد المشرف على الحجر الزراعي المصري سعد موسى على قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال واردات مصر من محاصيل الفراولة.
اكتشف العلماء "ممرا سريا" لدى الفئران يربط الدماغ بالجهاز اللمفاوي في الجسم.
ما يجري الآن حول الحدود في تكساس رسالة مباشرة للنخب الأميركية. حول ذلك، كتب أندريه شكولنيكوف، في "زافترا":
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال 2024، الخميس المقبل لحسم مصير الفائدة بالسوق المصرفية المصرية.
أكدت وزارة الدفاع التركية بعد شرط واشنطن أن تتخلى أنقرة عن صواريخ "إس-400" الروسية مقابل طائرات "إف-35" الأمريكية، أن أنقرة لن تتخلى عن الصواريخ الروسية.
قالت مجلة فوربس، إنه رغم إصرار الجمهوريين بالكونغرس على تجميد المساعدات لأوكرانيا للشهر الرابع، تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بتزويد كييف بالأسلحة والذخيرة عبر اليونان.
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلا: "هل بدأوا إدارة دولة إسرائيل رسميا"، مشددا على "أننا لن نصبح جمهورية موز ولن نصبح ماعزا".
تستخدم اختبارات الدم بشكل شائع للمساعدة على تشخيص الحالات الصحية ومراقبة الصحة العامة للشخص بين الحين والآخر.
لماذا لا تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا؟ حول ذلك كتب الباحث في مركز الدراسات العربية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، دميتري بلياكوف، في "إزفيستيا":
وجد باحثون أن الهواتف الذكية قد تكون مسؤولة عن ازدياد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) بين البالغين.
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