الجيش الجزائري يحذر.. هل يرد على حفتر؟

تحذيرات شديدة اللهجة وجهها رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة لأطراف وصفها بالمريضة والمتعطشة للسلطة، مؤكدا ان القوات المسلحة الجزائرية سترد بطريقة حاسمة وقاسية.

ورغم أن الرجل الأول في الجيش الجزائري لم يسم هذه الأطراف، إلا أن تحرك المشير خليفة حفتر الأخير بقواته جنوب غرب ليبيا وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، لم يترك مجالا واسعا للتكهنات.

هذا الموقف الجزائري دعم عسكريا بإجراء مناورة بالذخيرة الحية قرب الحدود مع ليبيا.

نبحث خلفيات وحدود هذا التصعيد ودلالاته الإقليمي.