بعد إعلان رحيله.. بونجاح يودع السد القطري برسالة مؤثرة

ودع بغداد بونجاح فريقه السد القطري برسالة مؤثرة بعد إعلان الأخير أن مهاجمه الدولي الجزائري سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وكتب بونجاح في رسالة للفريق القطري: "إلى كل السداويين. أشكركم جميعا على دعمكم طول مسيرتي في نادي السد، لقد كانت أهم مراحل حياتي الاحترافية والتي قضيتها معكم وبذلت كل جهدي لإسعادكم، وتبقت لنا أنا وأخواني اللاعبين خطوتان أتمنى أن اختمهما معكم بحمل كأس سمو الأمير".

وتابع: "شكرا لنادي السد ولكل المدربين واللاعبين الذين عاشرتهم خلال تسع سنوات، وقفوا بجانبي وساعدوني في تقديم المستوى الذي أفرحكم.. شكرا لكم جميعا.. ستبقون ويبقى السد في قلبي دائما".

بغداد بونجاح عبر “IG” : https://t.co/n5rmqR8Vr7pic.twitter.com/Nw8JaoVXcX — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 15, 2024

وكان السد أعلن في وقت سابق رحيل بونجاح بعدما قضى تسعة مواسم في صفوف الفريق وساهم في تتويجه بـ14 لقبا مختلفا.

ورجحت تقارير إعلامية، أن تكون الوجهة المقبلة لصاحب الـ32 عاما في دوري المحترفين السعودي، وتحديدا في نادي الشباب.

المصدر: RT