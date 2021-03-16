الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في كواليس إيران وحزب الله اللبناني

تصعد إسرائيل من لهجتها وتهديداتها بحرب لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي فيما طائراتها تقصف أهدافا داخل سوريا تقول إنها لقوات إيرانية،

والمشهدُ لا يختلف بحراً في استهداف السفن بين الطرفين.. لكن ذلك يواجَهُ بأصوات داخل إسرائيل تتخوف من قدراتِ إيران وحلفائها على ضرب أي نقطة فيها بما تملكه من ترسانة صواريخ متطورة..

- هل نحن أمام هيجان سببه الانتخاباتُ المقبلة في إسرائيل أم أن المعلوماتِ تشيرُ إلى اقتراب الحرب؟

- ماذا عن العلاقة بين إسرائيل من جهة وواشنطن والدول العربية التي طبعت والتي تنتظر التطبيع؟

- أين لبنان حزب الله وسوريا وغزة من أي معادلة مغايرة في ظل حديث عن تهديد محتمل بات الحوثيون يشكلونه أيضا..

ملفاتُ عدة نناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم الجنرال عاموس يدلين والذي شغل منصبَ رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية بين 2006-2010 وهو يرأس الآن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي.

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