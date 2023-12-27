استراتيجية الاتحاد الأوروبي 2023.. هيمنة أمريكية تهدد الكيان

عام 2023 كانت فيه خيبات أمل الأوروبيين كبيرة وهم يحصدون نتائج سيئة تسجلها اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، تضخم ركود اقتصادي ارتفاع معدلات البطالة والفقر

مؤسسات ومصانع تغلق وأخرى تهاجر بحثا عن الطاقة لترتسم ملامح مستقبل قاتم، والسبب واضح ومباشر هو قرارات سياسية اختار الساسة اتخاذها بشأن الأزمة الأوكرانية لترتد بشكل يثير قلقا عميقا على مستقبل التكتل. أبرز محطات الاقتصاد والسياسة الأوروبية لهذا العام نتناولها مع الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأوروبي الأستاذ غمال آبينا.

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