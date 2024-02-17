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نتنياهو: مطالب حماس تمثل هزيمة لإسرائيل ولن نقبل بدولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر
استوديو القاهرة

اجتماع رباعي بمصر لهدنة بغزة.. وتحضير إسرائيلي لاجتياح رفح

أخبار العالم

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في بيان رسمي نفت القاهرة ما تردد في وسائل إعلام من كونها تعد أماكن لاستعاب اللاجئين الفلسطينين داخل حدودها..

لكن ذلك لا يمنع استمرار سيناريو تدفق مئات الآلاف داخل الحدود الفلسطينية في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة باجتياح رفح رغم الرفض الدولي والتحفظات الأمريكية، مع تصريحات حكومية إسرائيلية حول التنسيق مع من تصفهم بشركائها ومن بينهم مصر ومع تعثر المفاوضات الجارية في القاهرة في الوصول إلى صفقة جديدة.. حول تفاصيل هذه المشهد المعقد يدور نقاشنا مع ضيفنا في هذه الحلقة من استديو القاهرة الخبير بالشؤون الإسرائيلية د. أحمد فؤاد أنور

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