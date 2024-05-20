"بوليتيكو": بلينكن يطالب الخارجية الأمريكية بالتوقف عن تسريب محادثات غزة

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موظفي وزارة الخارجية بعدم تسريب معلومات حول العملية الدبلوماسية المتعلقة بالمواجهة بين إسرائيل و"حماس".

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جاء ذلك وفقا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو"، التي أفادت بأن بلينكن انتقد على وجه التحديد قيادة وزارة الخارجية بتسريبها مقترحات جديدة للتسوية السلمية لوسائل الإعلام في وقت سابق مطلع مايو الجاري. وأشار المسؤول الصحفي بوزارة الخارجية ماثيو ميللر إلى أن بلينكن أوضح أن الكشف عن تفاصيل المناقشات الدبلوماسية الحساسة لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ويعقد المشاورات الداخلية.

وقد أبلغ مسؤولون أمريكيون موقع "أكسيوس" أن أحدث مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على الرسائل المتعلقة بالحرب جاءت قبل 3 أسابيع، حيث منع مديري الموساد وجهاز الأمن الداخلي ووكالات الاستخبارات والأمن من الاجتماع مع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتو ماركو روبيو.

المصدر: بوليتيكو