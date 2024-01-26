إسقاط الطائرة الروسية.. إذا عرف السبب بطل العجب

من أسقط الطائرة "إيل – 76" الروسية ولمصلحة من التصعيد من هذا النوع؟ هل لم يكن الجانب الأوكراني يعلم أن على متنها أسراه الأوكرانيون؟

وإذا لم يكن لديه علم سابق، فكيف كان ينسق مع الجانب الروسي تفاصيل وإجراءات دقيقة لعملية تبادل أسرى مهمة كانت ستعيد 192 جنديًا من كلا الطرفين إلى أسرهم؟ لماذا نشر الإعلام الأوكراني خبراً يؤكد إسقاط الطائرة من قبل سلاح الجو الأوكراني ثم هبّ لحذفه؟ وهل لأول مرة يقصف الجيش الأوكراني جنوده؟

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