لمن يهدد روسيا: من طرق الباب سمع الجواب

أن يضرب نظام كييف المواقع داخل روسيا ليس بالأمر الجديد. بل وتعمد هذا النظام الاستهداف بشكل مقصود مواقع مدنية بعيدة تماماً عن البنى التحتية العسكرية الروسية.

كما إن الغارات الجوية بالصواريخ الأوروبية والأمريكية الصنع كانت قد قتلت المئات من المواطنين الروس العزل داخل روسيا وذلك ليس فقط في فضاء دونباس وشبه جزيرة القرم فسحب، بل في مقاطعة بيلغورود الروسية. ولكن أن يتم تكليف هذا النظام معلنًا ورسمًيا باستهداف العمق الروسي فلا شك إن للأمر ردود وعواقب من قبل موسكو. هل حسب الغرب حساباته قبل الإقدام على هذا التصعيد؟ ألن يكون تصعيد ذا حدين؟ ماذا في جعبة روسيا؟