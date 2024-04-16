الخبراء يتحدثون عن النقص المزمن في أنظمة الدفاع الجوي بأوكرانيا. حول ذلك، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد":

في كييف، طلبوا من الغرب تزويدهم بنظام الدفاع الجوي باتريوت. وفي حين طلب فلاديمير زيلنسكي 25 بطارية، اكتفى وزير خارجيته ديمتري كوليبا بطلب سبع بطاريات فقط.

ووفقًا لـكوليبا، في الوقت الحالي، يوجد لدى حلفاء أوكرانيا أكثر من 100 بطارية، منها سبع كافية لتغطية احتياجات الجيش الأوكراني. وأعرب عن دهشته لماذا لا تستطيع دول الناتو تخصيص هذا العدد المتواضع منها لشريكتهم.

ومع ذلك، فهل الحلفاء قادرون على تلبية طلب القوات المسلحة الأوكرانية؟ في الآونة الأخيرة، أكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانات كوليبا حول وجود 100 بطارية من أنظمة الدفاع الجوي اللازمة في دول الناتو. بالإضافة إلى ذلك، يجري استخدام باتريوت من قبل القوى الإقليمية الأخرى.

يلاحظ مجتمع الخبراء أن الدول الغربية لا تخطط بعد لتنقل إلى أوكرانيا بطاريات باتريوت التي لديها. فحاليًا، يشعر العديد من الدول الأوروبية بعدم الأمان بسبب استنفاذ مخزون ترساناتها، وبدائلها ذات قيمة هائلة، ودول الناتو وأعضاء الاتحاد الأوروبي تعاني من نقص فيها.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، مدير مركز "معهد المشاكل الدولية الملحة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، فاديم كوزيولين: "لا تتوافق عمليات الإمداد الكبيرة المطلوبة مع مصالح الولايات المتحدة. والحقيقة هي أن واشنطن تنقل بطاريات الدفاع الصاروخي المتوافرة لديها منذ فترة طويلة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة الصين. لذلك، فإن طلبات مكتب زيلينسكي من البيت الأبيض ليست في محلها".

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