 
مباشر
نيوزميكر

وزير خارجية اليمن لـRT: هجمات الحوثي بلا فائدة

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjwo

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024 (فيديو)