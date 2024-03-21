تركيا لا تريد الاصطدام بإيران في العراق

زيارة أردوغان إلى العراق تنطوي على محاولة معرفة درجة تأثير طهران في بغداد. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

تركيا ليست ضد مشاركة إيران في المناقشات حول المواضيع المتعلقة بالعراق. صرح بذلك وزير خارجيتها، هاكان فيدان، تعقيبًا على زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد، المقررة في نيسان/أبريل المقبل. ولن تركز الزيارة على توسيع منطقة العمليات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني فحسب، إنما والتعاون الاقتصادي بين الجارتين في المشاريع الإقليمية.

وفي الصدد، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أنطون مارداسوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "تكثيف الدبلوماسية التركية في الاتجاه العراقي، بما في ذلك المحادثات حول مشروع "طريق التنمية" الاقتصادي، والذي تدور شكوك جدية بشأن تنفيذه، له هدف واحد هو الإعداد لعملية عسكرية جديدة في العراق، والتي لن تقتصر على الغارات الجوية وهجمات تشنها القوات الخاصة.. فمن الواضح أن تركيا قررت استغلال الوضع الموآتي لها". ووفقا لمارداسوف، بعد تغيير رئيس الوزراء، فقد العراق مكانته كمنصة تفاوض إقليمية، وجمدت جميع دول الخليج تقريبًا التعاون معه، بسبب مراعاته مصالح طهران وقوات الحشد الشعبي. وأنقرة تستغل التوقيت بشكل صحيح.

وبحسب مارداسوف، من الواضح أن تركيا تحاول إيجاد توافق مع إيران. "فهي تنظر إلى حزب العمال الكردستاني باعتباره تهديدًا، لكنها في الواقع تقيم اتصالات معه، تمتد إلى سوريا؛ ومن الواضح أن حزب العمال الكردستاني عزز موقعه في السليمانية في العام الماضي، بإذن منها. ربما يتمكنون من التوصل إلى توافق ما، لكن طهران ستضع في اعتبارها رؤيتها الخاصة لتطور الوضع، خاصة وأن حزب العمال الكردستاني انتقل إلى الجانب الإيراني من جبال قنديل".

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