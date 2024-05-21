مراسل RT: العراق يعلن سريان تقليص الأجواء المخصصة للطيران العسكري التابع للتحالف الدولي

قال مراسل RT مساء يوم الثلاثاء إن وزارة النقل العراقية أعلنت دخول تقليص الأجواء المخصصة للطيران العسكري التابع للتحالف الدولي حيز التنفيذ.

وقالت وزارة النقل - الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية في العراق في بيان يوم الثلاثاء: "إن تقليص الأجواء المخصصة للطيران العسكري دخل حيز التنفيذ مما يزيد من مساحة الأجواء المخصصة للطيران المدني".

وصرح مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عباس صبار البيضاني، بأنه وبدعم وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجهود قسم إدارة الحركة الجوية والتعاون المشترك بين كافة وحدات الرقابة الجوية وبعد عدة اجتماعات ومخاطبات مع مركز العمليات الجوية المشترك التابع لطيران قوات التحالف، تم قبول طلب الشركة بتقليص الأجواء المحجوزة للقوات العسكرية التابعة للتحالف المتمثلة بـ"HULK".

وأفاد بأن ذلك يأتي في إطار تأهيل المطار وزيادة مساحة الأجواء العراقية المخصصة للطيران المدني.

وأشار البيضاني إلى أنه وبناء على ذلك "ستكون فسحة أكبر لعبور الطيران المدني وفتح الأبواب أمام الشركات لاستخدام المجال الجوي مما يقلل من التشويش الحاصل كونه يدعم الجهة الغربية البعيدة عن التشويش لـ"GPS".

المصدر: RT