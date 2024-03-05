عقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، فماذا عن النتائج؟ حول ذلك، كتبت فالنتينا أفيريانوفا، في "إزفيستيا":

من 26 إلى 29 شباط/فبراير، عُقد، في الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. وشاركت روسيا في أعماله.

كان الموضوع الرئيس أثناء مناقشة الإصلاح هو منع انهيار هيئة الاستئناف على الأحكام. وقد أجمع معظم أعضاء المنظمة على الحاجة إلى تعديل آلية حل النزاعات بين الدول.

توقفت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن العمل، في كانون الأول/ديسمبر 2019. كان السبب هو انتهاء مدة تكليف الحكام بعملهم. ولم تستطع الهيئة الاستمرار في عملها بسبب تصرفات الولايات المتحدة التي منعت تعيين قضاة جدد.

تشير روسيا إلى أن الولايات المتحدة لديها دوافع مختلفة تمامًا لعرقلة تعيين القضاة. فبفضل انهيار هيئة الاستئناف، تمكن الأميركيون من تسويق منتجاتهم الأقل تنافسية في الأسواق الأوروبية، كما قال مكسيم ريشيتنكوف، وزير التنمية الاقتصادية.

وقال الأستاذ المساعد في قسم التنمية الاستراتيجية والمبتكرة، بالجامعة المالية الروسية، ميخائيل خاتشاتوريان: "يبدو أن منظمة التجارة العالمية، في الظروف الحديثة، باتت مقسمة إلى معسكرين متعارضين. الأول، يشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء واشنطن؛ والثاني، روسيا، ودول بريكس، والبلدان النامية في أميركا اللاتينية، وآسيا وإفريقيا".

ولا يجدر الرهان على نجاحات مهمة، بحسب مؤسس شركة Sharespro Investment، دينيس أستافييف. فـ" منظمة التجارة العالمية مستمرة في تنفيذ وظائف توفير التجارة العالمية، ولكنها استنفذت نفسها في أشياء كثيرة". و"إصلاحها في هذه المرحلة، في الواقع، غير ممكن: المشاركون وكتل البلدان بينهم وبينها مصالح شديدة الاختلاف، وبالتالي فإن منظمة التجارة العالمية ستظل في حالة "نصف فاعلة".

وأكد أستافييف ضآلة فرص تحويل الاتجاهات الاقتصادية الموضوعية، من خلال قرارات إدارية.

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