الألعاب التي تجمع بين مسابقات بدنية ورقمية تثير إعجاب محبي الرياضة الحقيقيين وامتعاض المرائين. حول ذلك، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه":

"الألعاب المستقبلية" ليست نظيرًا للألعاب الأولمبية. وروسيا ليست مخترع ألعاب الرياضات الإلكترونية العالمية. تقام بطولات منذ فترة طويلة في تخصصات فردية، مثل Dota 2 وCounter-Strike.

لكن الفكرة الرئيسية للألعاب في قازان كانت هي الجمع بين المادي والرقمي في ما سيم بـ "فيجيتال".

استقبلت اللجنة الأولمبية الدولية "ألعاب المستقبل" في قازان بغضب. فوصف توماس باخ المنافسة بأنها "شر عالمي" ودعا الرياضيين إلى مقاطعة ألعاب قازان. هذه علامة جيدة جدًا على النجاح، وتعني أن القيادة الروسية تفعل الشيء الصحيح. وهذا كان محل تقدير الجمهور والمشجعين.

وقد أعلن صاحب الفكرة، نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، عن وجود مليار متفرج تابعوا حفل افتتاح الألعاب. وهذا ليس مفاجئا، فقد استضافت تتارستان أكثر من ألفي رياضي ولاعب من 107 دولة.

إنه أمر صعب على الرواد في هذه الألعاب. فروسيا قامت بخطواتها الأولى في محاولة لإحداث تحول في الرياضة العالمية، الأمر الذي يثير استياء الخارج. والمثير للدهشة، لم يعبر أحد تقريبًا عن سخطه أو رفضه، باستثناء قيادة اللجنة الأولمبية الدولية. فالاحتجاج والرفض يتطلب على الأقل سببا رسميا، ولكن من المستحيل العثور عليه.

أولا، لأن الفيجيتال لا يزال وليدا حديثا بحيث لا يوجد شيء يمكن للنقاد مقارنته به. باستثناء أسبوع الرياضات الإلكترونية الأولمبي الفاشل في سنغافورة؛ وثانياً، تمكّن الروس مرة أخرى من تنفيذ الحدث على نطاق واسع، وبشكل جميل ولا يُنسى. ولذلك، فإن وسائل الإعلام العالمية والنقاد لا يبقى أمامهم سوى التدخين بصمت على الهامش.

إذا كانت الرياضة العالمية المشبعة تماماً بالنفاق تحتاج إلى علاج، فلماذا لا نعالجها من خلال "ألعاب المستقبل"؟

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