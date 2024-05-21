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السفارة الروسية: العقوبات الكندية الجديدة كسابقاتها عديمة الجدوى

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السفارة الروسية: العقوبات الكندية الجديدة كسابقاتها عديمة الجدوى
Globallookpress
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أكد القائم بالأعمال الروسي في كندا فلاديمير بروسكورياكوف أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها كندا ضد موسكو لا معنى لها ولن تؤثر على السياسة الروسية.

وقال بروسكورياكوف: "تواصل كندا بعناد فرض عقوبات لا معنى لها على روسيا، تنفيذا لأوامر كارهي روسيا داخل البلاد وخارجها. وكما هو الحال في عشرات الحالات السابقة، فإن القيود الجديدة ليست قادرة على التأثير على سياستنا، ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الصورة القاتمة أصلا للعلاقات الثنائية".

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وشدد أيضا على أن "تعاون روسيا مع الدول الأخرى، والذي أثار قلق أوتاوا، ليس من اختصاصها على الإطلاق".

وأدرجت السلطات الكندية في وقت سابق من اليوم شخصيتين أخريين في قوائم العقوبات ضد روسيا، و6 شركات مرتبطة بالنقل البحري والجوي. وزعمت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان أن الشركات التي فرضت العقوبات عليها متورطة في نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

المصدر: "تاس"

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