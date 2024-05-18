"عجز وإفلاس".. العقوبات الأوروبية تستهدف الحيوانات الروسية الأليفة

أفادت بوابة "دلفي" نقلا عن هيئة الغذاء والطب البيطري الحكومية في ليتوانيا بأن الاتحاد الأوروبي سيشدد الشروط على استيراد الحيوانات الأليفة من روسيا وبيلاروس اعتبارا من 16 سبتمبر.

وذكرت البوابة أنه "اعتبارا من 16 سبتمبر 2024، سيتعين على الحيوانات المستوردة الخضوع لاختبار مصلي للمناعة ضد لفيروس داء الكلب والحصول على وثيقة تؤكد ذلك".

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وقالت كبيرة الأطباء البيطريين في إدارة مراقبة الحدود الليتوانية أليسيا زارانكوفيتش إنه تم استبعاد روسيا وبيلاروس من قائمة البلدان التي تنفذ بشكل فعال متطلبات مكافحة داء الكلب.

وأضافت: "لم يُسمح العام الماضي بدخول 63 حيوانا تم نقلها لأغراض تجارية إلى ليتوانيا بسبب التناقض في المستندات المصاحبة أو شروط النقل أو أرقام تعريف الحيوانات".

وتابعت: "ومن الآن فصاعدا، من أجل استيراد الكلاب والقطط أو القوارض إلى الاتحاد الأوروبي من بيلاروس وروسيا، من الضروري إجراء اختبار للمناعة ضد داء الكلب".

المصدر: "نوفوستي"