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كندا تدرج شخصيتين و6 شركات في قائمة العقوبات ضد روسيا

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كندا تدرج شخصيتين و6 شركات في قائمة العقوبات ضد روسيا
Globallookpress Petrov Sergey
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أدرجت السلطات الكندية شخصيتين أخريين في قوائم العقوبات ضد روسيا، و6 شركات مرتبطة بالنقل البحري والجوي.

وتضم القائمة المدير العام لشركة ASIA للنقل البحري فلاديمير شاستين، وشركتي الشحن Asia Shipping وMG-Flot.

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وزعمت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان أن الشركات التي فرضت العقوبات عليها متورطة في نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

وتتهم الدول الغربية كوريا الشمالية بتوريد الأسلحة والذخيرة لروسيا، لكن بيونغ يانغ نفت صحة ما جاء على لسان مسؤولين أمريكيين وفي تقارير وسائل إعلام غربية حول التوريدات المزعومة.

كما نفت الخارجية الروسية صحة المزاعم بشأن شراء روسيا للأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية، مؤكدة التزام موسكو بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ من قبل مجلس الأمن الدولي.

المصدر: "تاس"

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