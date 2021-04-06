البحّارة الروس لديهم قدرة تحمل حديدية..

كتبت سفيتلانا غومزيكوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول الاستفزازات الأمريكية للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود.

وجاء في المقال: يجب على دول البحر الأسود أن تتحد، بدعم من الولايات المتحدة، وتدفع روسيا إلى التوتر. جاء ذلك على لسان القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا، الجنرال بن هودجز، على هواء قناة ISLND TV على الإنترنت.

ودعا أوكرانيا وجورجيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا ومولدوفا إلى مساعدة بعضها البعض في تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك في مجال المعلومات الاستخباراتية. وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تكون جزءا من هذا الأمر، و"عليها أن تطبق إجراءات تجعل قائد أسطول البحر الأسود يشعر بعدم الارتياح بشدة".

وقد أفاد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، ألكسندر دفورنيكوف، مؤخرا بأن نشاط أجهزة استخبارات الناتو في منطقة البحر الأسود زاد بنسبة 45% خلال العام الماضي.

وفي الصدد، قال عضو مجلس العموم في سيفاستوبول، العقيد البحري سيرغي غورباتشوف:

ربما يمكنني القول إن كلماته "مفاهيمية". إنها تتلاءم جيدا مع السياسة والممارسات التي يتبعها الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، منذ العام 1991.

لقد وعد الغرب بأن الناتو لن يتحرك "شبرا واحدا" نحو الشرق. وفي الواقع، وصل الحلف إلى حدودنا اليوم. ويستمر هذا الهجوم، بما في ذلك من حيث عسكرة حوض البحر الأسود، بل منطقة البحر الأسود بأكملها.

بالنسبة لقدرات أسطول البحر الأسود، وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية، والجيش الرابع التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، فنحن قادرون على السيطرة في كل مكان تحت الماء وعلى السطح، وفي المجال الجوي فوق حوض البحر الأسود. وبالإضافة إلى ذلك، لدينا أصدقاء وحلفاء.

بهذا المعنى، يمكننا الحديث عن تركيا، التي تتطور علاقاتنا معها بشكل ديناميكي، ويعمل بنجاح "الإكسبرس السوري" في البحر الأسود، أي طريقة نقل قواتنا ووسائلنا وأسلحتنا إلى سوريا. فتركيا، لن تضع العراقيل أمامنا. وعلى الرغم من مختلف التصريحات من جانب المعارضين، إذا جاز التعبير، فإننا في الواقع نتصرف في هذا الصدد دون عوائق.

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