ليس أمام الصين سوى استخدام القوة

"خبير: احتجاجات هونغ كونغ تدخل طورا حرجا"ـ عنوان مقال نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول ضيق الخيارات أمام بكين لمواجهة المتظاهرين في هونغ كونغ، فلا يبقى سوى استخدام السلاح.

وجاء في المقال: قال الخبير في الشؤون الصينية أليكسي ماسلوف لـ"فزغلياد"، في معرض تعليقه على فوز المعارضة في الانتخابات البلدية، في "المقاطعة الصينية الخاصة": "من غير المستبعد أن تدخل بكين قريبا المرحلة الحرجة من العملية في هونغ كونغ، وهو ما يعني إزاحة المتظاهرين من الشوارع" بالقوة.

فيوم الاثنين، بات معلوما أن مرشحي المعارضة حققوا نصرا بيّنا في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في هونغ كونغ، وشهدت إقبالا كبيرا. ووفقا لوكالة "تاس"، حصلت المعارضة على ما يقرب من 90 % من المقاعد، في 18 دائرة انتخابية في المدينة التي تعد رسميا "منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية". قبل هذه الانتخابات، كانت القوى الموالية للحكومة تسيطر على 75 % من المقاعد.

وعليه، توقع ماسلوف أن تدخل الاحتجاجات في هونغ كونغ مرحلة حرجة. ففوز المعارضة سوف يعطي قوة دفع إضافية لتصعيد الاحتجاجات. وقال: "بالنظر إلى أنهم في صحف هونغ كونغ، اليوم، يرون في ذلك انتصارا؛ في الوقت نفسه، هذه رسالة مهمة إلى بكين مفادها أن جميع تدابير الدعاية المضادة التي تم تطبيقها حتى الآن لم يكن لها أي تأثير، فيجب القيام بشيء آخر."

وأضاف: "تزداد قناعة بكين في أن المفاوضات والتحذيرات وحتى تدخّل الشرطة لتفريق المتظاهرين لم يُجد، من دون استخدام السلاح. أعتقد بأن ذلك سيدفع بكين إلى تشديد سياسة الضغط على هونغ كونغ".

وبحسبه، ففي الآونة الأخيرة، راحت السلطات الصينية تراهن على ظهور "معارضة داخلية" في هونغ كونغ، وعلى مواطني هونغ كونغ الذين بدأوا يفقدون أعمالهم والذين لا تعجبهم احتجاجات لا نهاية لها. فـ "بكين، راهنت على نزاعات داخلية مـأمولة. لكن الانتخابات بيّنت أن ذلك لا يتحقق". ولهذا السبب، يستحيل استبعاد احتمال انتقال السلطات الصينية إلى المرحلة التالية: اعتقالات جماعية وزج في السجون، "وليس كما جرى حتى الآن، توقيف الأشخاص وإطلاق سراحهم".

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