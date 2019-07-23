بولونيا: "رُبّ رمية من غير رامٍ"

"بولونيا تساعد روسيا في "السيل الشمالي-2"، عنوان مقال أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول توقع انقلاب مقاومة وارسو لخط أنابيب الغاز الروسي إلى فائدة لموسكو.

وجاء في المقال: إن رغبة البولنديين في التخلي عن الغاز الروسي والتحول إلى الغاز النرويجي ستنقلب على وارسو. يمكن لبولندا، التي تعد خصما لـ"السيل الشمالي-2"، لا يقل عن أوكرانيا، أن تساعد بشكل كبير المشروع الروسي في مشكلته الدنماركية.

فقد أصدرت الدنمارك الترخيص الأول لمد خط أنابيب الغاز Baltic Pipe ، والذي يُخطط من خلاله لضخ 10 مليارات متر مكعب من الغاز النرويجي إلى بولندا.

لماذا يعد خط أنابيبBaltic Pipe مع الغاز النرويجي أفضل بالنسبة لبولندا من خط "السيل الشمالي-2"مع الغاز الروسي لألمانيا والمشترين الأوروبيين الآخرين؟

في الإجابة عن هذا السؤال، قال الخبير البارز في المؤسسة الوطنية لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: "الشيء الوحيد الأفضل فيBaltic Pipe هو أنه ليس روسيا. هذا كل شيء. نرى هنا سياسة صريحة مناهضة لروسيا حيث يضعون العصي في عجلات المشروع الروسي، ويرتبون الظروف الأكثر ملاءمة لأي مشاريع أخرى.

المفارقة، هي أن الدنمارك، من خلال إصدارها إذنا لمد خط أنابيب غاز البلطيق في مياهها، قدمت "خدمة" عظيمة لخط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، وربما عن قصد.

والحقيقة هي أن كوبنهاغن حشرت نفسها في طريق مسدود، كما يبدو، يتعذر الخروج منه من دون خسائر جسيمة لمواقع النخبة الدنماركية. فهم من جهة، لا يستطيعون السماح ببناء السيل الشمالي-2، بسبب الضغط الأمريكي؛ ومن ناحية أخرى، ليس لديهم أي أسباب قانونية لعدم إصدار مثل هذا التصريح، لبناء ولو خط واحد على الأقل، ما يعني أن شركة غازبروم ستصلبهم ببساطة في المحاكم.

وأضاف يوشكوف: "إصدار تصريح لـ Baltic Pipe سيكون، في الحوار مع الأمريكيين، حجة توضح استحالة عدم إصدار تصريح لخط الأنابيب الروسي. فلا يمكن للدنماركيين إعطاء إذن لبناء خط أنابيب غاز في المياه الدولية، وعدم إعطائه لخط أنابيب آخر، ولا يمكن تفسير ذلك بأي طريقة. فذلك اضطهاد صريح لمشروع، لمصلحة مشروع آخر. الآن، أعتقد بأن الدانمرك ستصدر تصاريح لمد "السيل الشمالي-2" ربما في سبتمبر- أكتوبر من هذا العام".

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