تدمير كل شيء: ترامب يسحب القوات من اليابان

تحت العنوان أعلاه، كتبت ليديا ميسنيك، في "غازيتا رو"، عن نية ترامب الانسحاب من الاتفاقية الأمنية مع اليابان، ما قد يولّد سباق تسلح جديدا في المنطقة.

وجاء في المقال: يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفة شخصية عن إمكانية انسحاب واشنطن من المعاهدة الأمريكية اليابانية للتعاون المتبادل والضمانات الأمنية، الموقعة منذ قرابة 60 عاما، وفق ما نقلته بلومبرغ عن ثلاثة مصادر.

وأشارت الوكالة إلى أن انسحاب الجانب الأمريكي من المعاهدة من شأنه أن يعرض أسس البنية الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للخطر.

وفقًا للصحافيين، قد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح جديد، حيث سيتعين على طوكيو البحث عن طرق أخرى لضمان أمنها ضد تهديدات الصين وكوريا الديمقراطية.

الحديث يدور عن استياء ترامب من محاولات الجانب الياباني إعادة نشر قاعدة مشاة البحرية الأمريكية فوتيمّا من إحدى مناطق محافظة أوكيناوا الجنوبية اليابانية إلى منطقة أخرى. فهو يرى ذلك بمثابة استيلاء على الأرض، ويطالب طوكيو بتعويضات.

وقالت الوكالة إن الزعيم الأمريكي لم يتخذ بعد خطوات نحو الانسحاب من المعاهدة، ويرى المسؤولون في إدارة البيت الأبيض أن مثل هذا القرار بعيد الاحتمال.

ووفقا لـ بلومبرغ، قد يثير ترامب مسألة التعاون العسكري بين واشنطن وطوكيو خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في قمة مجموعة العشرين في أوساكا، التي ستعقد يومي 28 و 29 يونيو. علما بأن مسألة انتشار القاعدة العسكرية الأمريكية في اليابان مطروحة بحدة. فقد قال آبي إن سكان أوكيناوا تحملوا "عبئًا ثقيلًا" لفترة طويلة، بسبب وجود القواعد العسكرية الأمريكية على أراضي المحافظة.

كما عبّر رئيس المقاطعة عن استيائه من تجاهل السلطات اليابانية للرأي العام والتعاطي مع أقصى جنوب المقاطعة كأنه "قطعة من الأوساخ".

وكان رئيس الحكومة اليابانية أدلى بتصريحه السابق الذكر، على خلفية تفاقم الجدل العام حول وجود الوحدة العسكرية الأمريكية في أوكيناوا، أي فرقة مشاة البحرية الأمريكية فوتيمّا، المتمركزة بجانب حي سكني من مدينة جينوان. فهي تسبب للسكان المحليين قلقا كبيرا، يتم تسجيل جرائم يرتكبها الجنود الأمريكيون بانتظام في أراضي المحافظة.

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