مصر.. تصريحات أزهرية تثير غضبا حول الشاب وخطيبته وداعية يرد

علق الداعية المصري محمد أبو بكر جاد الرب على تصريحات أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعاد صالح، حول ما يحق للخاطب أن يراه من خطيبته ليقدم على الخطوبة.

إقرأ المزيد

وأضاف خلال مقطع فيديو له: هي أستاذة ولها مكانتها، لكن أقول لها كفاية، كفاية لحد كدا، بدل ما تفتن الناس في دينها، مضيفا: مفيش مرة تجري حوار إلا ويسقط من فمها كوارث لا يعلمه بها إلا الله، فالدنيا مش مستحملة كلام مغلوط.

وتابع العالم الأزهري: كانت تجري لقاء تليفزيونية وسألت ما الذي يحق رؤيته من المخطوبة لمن يريد أن يخطب، أقول أنا جمهور الفقهاء قال الوجه والكفين؛ لأنها وعد بالزواج لكن لما الدكتورة قالت يجوز للخاطب أن يرى منها ما تجلس به في الأعمال المنزلية فهذا الكلام كارثة.

وواصل: في ناس تقوم بالأعمال المنزلية بقمصان قد أو بجامات شورت، مردفا: أنت بذلتي جهد في الدعوة لكن آن الأوان أن تجلسي في بيتك وأن تصمتي فالمجتمع أصبح بلا حاجة لكوارث جديدة.

وأكمل العالم الأزهري: نقبل قدميك ويديك اجلسي في بيتك، لأن سقاطتك أصبحت كثيرة، والمفسدة صارت أعظم 100 مرة من المصلحة.

فيما، دخلت الفنانة ميار الببلاوي، في حالة إغماء خلال بث مباشر تشكو فيه أزمة تعرضت لها بسبب أحد الشيوخ، بعد عرض حلقتها في برنامج العرافة، للإعلامية بسمة وهبة، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024.

وانهارت ميار الببلاوي خلال بث مباشر، وقالت: ابني راجل ومبقاش يكلمني، وشيخ جليل خاض في عرضي بعد حلقتي مع بسمة وهبة.

المصدر: القاهرة 24