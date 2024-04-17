زعماء عرب يهنئون الأسد في ذكرى جلاء الاحتلال الفرنسي

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم 17 أبريل، برقيات تهنئة من عدد من الزعماء العرب بمناسبة الذكرى الـ78 لجلاء الاحتلال الفرنسي عن أرض البلاد.

وهنأ ملك السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السوري بهذه المناسبة، وأعرب الملك سلمان في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية واطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، عبر ولي عهد السعودية للأسد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، متمنيا لحكومة وشعب سوريا المزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى الأسد برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وبرقيتي تهنئة من نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، ومن نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الإماراتية منصور بن زايد آل نهيان.

كما أبرق السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان للرئيس الأسد مهنئا بمناسبة عيد الجلاء، وأعرب هيثم بن طارق من خلالها عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الأسد بموفور الصحة والسعادة، "داعيا المولى ـ جل وعلا ـ أن يحقق للشعب السوري كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار".

المصدر: وكالات