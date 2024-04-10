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بعد تشكيك البعض.. باحث فلكي سعودي يحسم جدل صورة هلال أول يوم عيد الفطر

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بعد تشكيك البعض.. باحث فلكي سعودي يحسم جدل صورة هلال أول يوم عيد الفطر
AFP
هلال
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انتشرت في أول أيام عيد الفطر تدوينات مرفوقة بصور هلال شوال حيث شكك البعض في عمره وفي تحديد أول أيام العيد.

وردا على ذلك قال الباحث الفلكي السعودي ملهم بن محمد هندي، في تدوينة على منصة "X": "سيتردد اليوم في المجالس الهلال شفناه كبير ومرتفع ويبدأ التشكيك هل عيدنا صحيح أو لا".

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وأضاف: "الجواب العلمي، لا علاقة لحجم الهلال وارتفاعه على صحة بداية الشهر الشرعية فمن المعتاد أن نرى الهلال كبيرا ومرتفعا في حال إكمال الشهر 30 يوما".

وتابع قائلا: "ومن الأدلة التاريخية: أول أيام شهر ذو القعدة سنة 10 هـ في زمن النبي محمد كان ارتفاع القمر قرابة 26 درجة وبقي في السماء حوالي ساعتين (يعني قريبا من هلال اليوم)".

وأردف ملهم بن محمد هندي بالقول: "من الاثباتات الشرعية: أنه خرج الناس لتحري الهلال مساء الاثنين ولم يشاهد الهلال بذلك تم تطبيق النهج النبوي بإكمال عدة الشهر 30".

واختتم تدوينته قائلا: "فلا ينتابكم شك الشهر صحيح وطبقنا السنة بالتحري وخرج الناس ونجتمع بقرار ولي الأمر فالهلال لليلة التي رأيتوه لها كما قال علي رضي الله عنه".

المصدر: RT

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