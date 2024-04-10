بعد تشكيك البعض.. باحث فلكي سعودي يحسم جدل صورة هلال أول يوم عيد الفطر
انتشرت في أول أيام عيد الفطر تدوينات مرفوقة بصور هلال شوال حيث شكك البعض في عمره وفي تحديد أول أيام العيد.
هلال اول يوم العيد في كبد السماء حتى اذان العشاء شكله هلال ثاني يوم #شهر_شوالpic.twitter.com/jzc6XEKVZj— IᗷᖇᗩᕼIᗰ ᔕᗩᒪEᕼ ابراهيم صالح (@isaleh1010) April 10, 2024
هلال أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال 1445هـ، ١٠ إبريل ٢٠٢٤م.— إلهام 🌟 (@ElhamElkhadrgy) April 10, 2024
سبحان من خلق فأبدع 💙 pic.twitter.com/lw5Th29KQu
هلال ١ شوال ١٤٤٥ 🌙 pic.twitter.com/LRwshGS9HX— Salma Hany Senger🇵🇸 (@Kintsugi_Salma) April 10, 2024
هلال اليوم ٢ شوال 🤍#هلال_شهر_شوالpic.twitter.com/oE6xthgLZV— فتى (@Skojr_17) April 10, 2024
وردا على ذلك قال الباحث الفلكي السعودي ملهم بن محمد هندي، في تدوينة على منصة "X": "سيتردد اليوم في المجالس الهلال شفناه كبير ومرتفع ويبدأ التشكيك هل عيدنا صحيح أو لا".
وأضاف: "الجواب العلمي، لا علاقة لحجم الهلال وارتفاعه على صحة بداية الشهر الشرعية فمن المعتاد أن نرى الهلال كبيرا ومرتفعا في حال إكمال الشهر 30 يوما".
وتابع قائلا: "ومن الأدلة التاريخية: أول أيام شهر ذو القعدة سنة 10 هـ في زمن النبي محمد كان ارتفاع القمر قرابة 26 درجة وبقي في السماء حوالي ساعتين (يعني قريبا من هلال اليوم)".
وأردف ملهم بن محمد هندي بالقول: "من الاثباتات الشرعية: أنه خرج الناس لتحري الهلال مساء الاثنين ولم يشاهد الهلال بذلك تم تطبيق النهج النبوي بإكمال عدة الشهر 30".
واختتم تدوينته قائلا: "فلا ينتابكم شك الشهر صحيح وطبقنا السنة بالتحري وخرج الناس ونجتمع بقرار ولي الأمر فالهلال لليلة التي رأيتوه لها كما قال علي رضي الله عنه".
سيتردد اليوم في المجالس— الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) April 10, 2024
الهلال شفناه كبير ومرتفع
ويبدأ التشكيك هل عيدنا صحيح او لا
الجواب العلمي :
لا علاقة لحجم الهلال وارتفاعه على صحة بداية الشهر الشرعية فمن المعتاد أن نرى الهلال كبيرا ومرتفع في حال اكمال الشهر ٣٠ يوم
من الأدلة التاريخية:
اول أيام شهر ذو القعدة سنة ١٠ هـ… pic.twitter.com/WHZM2IB07s
المصدر: RT