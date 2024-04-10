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مصر تستعرض أحد أكبر مساجد العالم (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر تستعرض أحد أكبر مساجد العالم (فيديو)
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استعرضت الرئاسة المصرية مركز مصر الثقافي الإسلامي "مسجد مصر"، وذلك بعدما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر هناك.

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مصر تنفذ مشروع أحد أكبر مساجد العالم

ويعد هذا المسجد من أهم المشروعات التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، كونه من أكبر المساجد على مستوى العالم، حيث تم افتتاحه رمضان الماضي في حفل كبير حضره الرئيس المصري.

المسجد "يتسع لـ107 آلاف مصل، ويصل ارتفاع مآذنه إلى 140م، فضلا عن أنه يضم مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ القرآن للرجال والسيدات والأطفال ومركزا تجاريا وساحة انتظار للسيارات وكراجا متعدد الأدوار بسعة 3 آلاف سيارة".

المصدر: RT

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