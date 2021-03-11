مصر تنفذ مشروع أحد أكبر مساجد العالم

أعلن العضو بمجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" المهندس أحمد عباس، أن مصر تنفذ مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي "مسجد مصر".

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وأوضح أن هذا المركز يعد من أهم المشروعات التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المسجد يعد من أكبر المساجد على مستوى العالم.

ونوه بأن المسجد "يتسع لـ107 آلاف مصل، ويصل ارتفاع مآذنه إلى 140م، فضلا عن أنه يضم مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ القرآن للرجال والسيدات والأطفال ومركزا تجاريا وساحة انتظار للسيارات وجراجا متعدد الأدوار بسعة 3 آلاف سيارة".

وأضاف عباس، أن هناك مشروعات تنفذها الشركة داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وتخضع لإشراف وزارة الاسكان، ومشروعات أخرى يتم تنفيذها، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المصدر: الوطن