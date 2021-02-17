صورة لجاهزية "أوكتاغون" الجيش المصري الجديد الأضخم في الشرق الأوسط

كشفت صورة وردت في فيديو يعرض الإنجازات في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، الانتهاء من أعمال تشييد مقر الجيش المصري الجديد "الأوكتاغون" الأضخم في الشرق الأوسط.

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وظهر مقر الجيش المصري الجديد المكون من أبنية ثمانية الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية.

ويضم مبنى "الأوكتاغون" جميع مقرات أفرع القوات المسلحة المصرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بنائه قريبا.

وتعني كلمة "أوكتاغون" ثماني الأضلاع أو الزوايا، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية في اللغة اليونانية.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع.

وهناك مبنيان وزاريان يقعان في مركز الدائرة، ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية (عدد إدارات الجيش المصري) بممرات طولية.

المصدر: RT