 
مباشر

صورة لجاهزية "أوكتاغون" الجيش المصري الجديد الأضخم في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

صورة لجاهزية
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psf8

كشفت صورة وردت في فيديو يعرض الإنجازات في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، الانتهاء من أعمال تشييد مقر الجيش المصري الجديد "الأوكتاغون" الأضخم في الشرق الأوسط.

صورة لجاهزية
إقرأ المزيد
"الأوكتاغون".. صور فضائية تكشف عن مقر الجيش المصري الجديد الأضخم في الشرق الأوسط (صور)

وظهر مقر الجيش المصري الجديد المكون من أبنية ثمانية الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية.

ويضم مبنى "الأوكتاغون" جميع مقرات أفرع القوات المسلحة المصرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بنائه قريبا.

وتعني كلمة "أوكتاغون" ثماني الأضلاع أو الزوايا، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية في اللغة اليونانية.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع.

وهناك مبنيان وزاريان يقعان في مركز الدائرة، ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية (عدد إدارات الجيش المصري) بممرات طولية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا