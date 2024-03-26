حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية واشتباكات في جنين ونابلس (فيديو+ صور)

نفذت القوات الإسرائيلية فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين فيما دارت اشتباكات في جنين ومخيم بلاطة قبل انسحاب القوات.

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وقرابة الساعة الثالثة فجرا، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية غرب الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تسلمت إصابة رصاص حي في الرجلين لشاب أصيب برصاص إسرائيلي عند مدخل قلقيلية، وتم نقله إلى المستشفى.

ودارت اشتباكات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم بلاطة شرق نابلس، شمال الضفة الغربية.

وعمدت القوات الإسرائيلية على تفجير مقر لحركة فتح في المخيم، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية الفلسطيني إمام يوسف نصار بعد اقتحام بلدة دورا في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت فلسطينيين اثنين.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن عددا من المستوطنين اعتدوا فجر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اقتحام قوات الإسرائيلية للبلدة، على عدد من المواطنين وهاجموا منازل في بلدة بيت أمر.

كما هاجم المستوطنون مركبات المواطنين على مدخل البلدة ومشارف الشارع الالتفافي وعرقلوا حركة المواطنين.

وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن نيرانا أطلقت من بلدة بيت أمر وأصابت أحد المنازل في مستوطنة "كرمي تسور" بالرصاص، أعلنت "كتائب الأقصى - شباب الثأر والتحرير"، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار، مؤكدة "استمرار عملياتها ضد قوات الاحتلال".

وفي جنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين حيث تم تفعيل صفارات الإنذار في المخيم، ودارت اشتباكات في شارع الناصرة في جنين، كما أطلق مسلحون فلسطينيون النار تجاه القوات الإسرائيلية في محيط دوار الشهداء جنوب مدينة جنين.

وأطلق مسلحون النار أيضا تجاه القوات الإسرائيلية خلال انسحابها من جنين.

من جهة أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلة الفتى محمد أمجد طقاطقة (16 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي رام الله فجرت القوات الإسرائيلية سيارة خلال اقتحامها أرضا زراعية بين بلدتي عارورة ومزارع النوباني غرب رام الله.

واقتحمت القوات مخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت الشاب ثائر صافي.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية