تقرير: الجيش الإسرائيلي يشكل فريقا خاصا لتحديد مواقع الأنفاق في الضفة الغربية

ذكرت صحيفة "واينت" الإسرائيلية أن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي شكلت فريقا خاصا لتحديد مواقع الأنفاق في الضفة الغربية.

وحسب التقرير فإن الفريق يضم خبراء في الهندسة العسكرية والاستخبارات، إلى جانب محترفين مدنيين يقومون بتقييم الوضع بالتزامن مع المعلومات الاستخباراتية.

يأتي ذلك وسط أنباء أن سكان سكان مستوطنة بات حيفر الإسرائيلية في منطقة وادي حيفر يسمعون أصوات حفريات في المنطقة.

وفي ديسمبر الماضي ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سكان هذه المستوطنة المحاذية لطولكرم أبدوا تخوفهم من تكرار هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنهم يسمعون أصواتا تشبه أعمال حفر تحت منازلهم، ودوي انفجارات متكررة قادمة من طولكرم.

المصدر: "جيروزاليم بوست"