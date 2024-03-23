لبنان.. غارة إسرائيلية على منطقة العسيرة في بعلبك وأنباء عن وقوع إصابات

أفادت مراسلة RT بأن الطيران الإسرائيلي أغار بالصواريخ استهدفت منطقة "العسيرة" في مدينة بعلبك شمال شرق لبنان وسط أنباء تتحدث عن سقوط إصابات.

كما أظهر فيديو وصول فرق الإسعاف إلى مكان الغارة الإسرائيلية على منطقة العسيرة وسط أنباء تتحدث عن وقوع إصابات.

ويتبادل "حزب الله" اللبناني إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في غزة قبل خمسة أشهر.

المصدر: RT