دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على بيان السفارة السعودية بخصوص "كيباه" الحاخام اليهودي أبراهام كوبر

علق دبلوماسي أمريكي سابق رداً على إعلان اللجنة الأمريكية للحرية الدينية قطع وفدها زيارته للسعودية بعدما طلب المسؤولون السعوديون من رئيس اللجنة خلع قلنسوته اليهودية.

وفي حسابه على منصة "إكس"، أعاد جيسون غرينبلات، وهو مبعوث سابق للبيت الأبيض، نشر بيان السفارة السعودية لدى واشنطن، معلقا عليه بالقول: "بيان (السفارة السعودية في واشنطن) يتوافق مع تجربتي في المملكة العربية السعودية".

وتابع: "منذ زيارتي الأولى عام 2017 حتى الآن، وباعتباري يهوديا ملتزما، كانت المملكة العربية السعودية ترحب بي ترحيباً دافئا"، مضيفا: "في بعض الأحيان تحدث أشياء مؤسفة، لكننا نعيش ونتعلم ونصلح الأمور ونمضي قدما. لا يزال هذا العمل عملا جيدا وقيد التقدم".

وكانت السفارة السعودية قد قالت في بيانها إن "هذا الحادث المؤسف كان نتيجة سوء فهم للبروتوكولات الداخلية، وتم تصعيد الأمر إلى كبار المسؤولين".

وأردفت أن "السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود أتيحت لها فرصة التحدث مع الحاخام، وتم حل الأمر لكننا نحترم قراره بعدم مواصلة الجولة، ونتطلع إلى الترحيب به مرة أخرى في المملكة".

المصدر: RT