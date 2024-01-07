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الإمارات تنضم إلى مشروع محطة الفضاء القمرية الدولية

أخبار العالم العربي

الإمارات تنضم إلى مشروع محطة الفضاء القمرية الدولية
محمد بن زايد
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أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حضوره مع حاكم دبي محمد بن راشد حفل إعلان انضمام البلاد إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية الدولية.

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وقال بن زايد في منشور له اليوم الأحد على منصة "إكس": "حضرت اليوم بصحبة أخي محمد بن راشد حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية".

وأضاف أن "مشاركة الدولة في هذا المشروع إلى جانب دول كبرى ومتقدمة، تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع".

المصدر: RT

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